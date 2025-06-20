عمار النعيمي يبحث مع القنصل الأمريكي سبل تعزيز التعاون

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في مبنى الجهات الحكومية بالديوان الأميري، روبرت أدريان رينز، قنصل عام الولايات المتحدة الأمريكية لدى الدولة.

ورحب سمو ولي عهد عجمان بالقنصل الأمريكي، واستعرض معه خلال اللقاء، العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين في شتى المجالات.

وبحث سموه والقنصل الأمريكي سبل تعزيز التعاون في القطاعات المختلفة، وذلك انطلاقاً من أواصر الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات العربية المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، الرامية إلى تحقيق التقدم والازدهار للبلدين.

من جانبه، عبر القنصل روبرت أدريان رينز، والوفد المرافق له عن خالص شكرهم وصادق امتنانهم لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، على كرم الضيافة وحفاوة الترحيب، مشيدين بالتطور المتنامي في إمارة عجمان، وما توفره من فرص واعدة لنجاح الأعمال في القطاعات كافة.

إلى ذلك، استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، في مبنى الجهات الحكومية بالديوان الأميري، ماريا بيلوفاس، سفيرة جمهورية أستونيا لدى الدولة.

ورحب سمو ولي عهد عجمان بسفيرة جمهورية أستونيا، واستعرض معها خلال اللقاء، العلاقات التي تربط البلدين والشعبين الصديقين في شتى المجالات.

وبحث سموه وسفيرة أستونيا سبل تعزيز التعاون بمختلف القطاعات، انطلاقاً من أواصر الصداقة والشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية أستونيا، الرامية إلى تحقيق التقدم والازدهار للبلدين.

حضر لقاء القنصل الأمريكي الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان الرياضي، والشيخ حميد بن عبدالله النعيمي، والدكتور مروان المهيري، مدير عام الديوان الأميري بعجمان، ويوسف النعيمي، مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وأحمد الغملاسي، رئيس مكتب سمو ولي عهد عجمان، وسالم المطروشي، نائب مدير ديوان حاكم عجمان، ووليد الهاشمي، المستشار في الديوان الأميري.