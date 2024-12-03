راشد المعلا: يوم تاريخي تُوج بمسيرة حافلة بالمكاسب

أكد سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، أن الاحتفاء بذكرى عيد الاتحاد كل عام، هو تأكيد على أهمية هذا اليوم التاريخي الذي تُوج بمسيرة حافلة بالمكاسب والإنجازات التي تحققت على مدار 53 عاماً، وعكست الرؤية المستقبلية الحكيمة لآبائنا المؤسسين، رحمهم الله، فهذا اليوم بات يمثل ميلاد وطن وميلاد شعب لا يرضى بغير التميز في المجالات كافة، في ظل قيادة حكيمة تسعى دائماً إلى إسعاد شعبها.

مسيرة البناء

وقال سموه - في كلمته بمناسبة عيد الاتحاد الـ 53 - إن الإنجازات التي حققتها الدولة خلال مسيرة البناء والتنمية شملت جميع مجالات الحياة، ونرى نتائجها اليوم من خلال المكانة الرفيعة التي استطاعت الدولة أن تحققها على الصعيدين العربي والدولي.

وأضاف سمو ولي عهد أم القيوين: «تعود علينا ذكرى عيد الاتحاد الثالث والخمسين لدولتنا، والذي نحتفي من خلاله بكل عزة وافتخار بما حققه اتحاد دولتنا طوال هذه المسيرة التي شهدت ورغم مختلف التحديات الكثير من الإنجازات، وأصبحت الإمارات دولة نموذجية تحتل الكثير من المراتب العالية في مختلف المؤشرات، مما يؤكد استحقاق الدولة هذه المكانة العالمية والثقة الدولية التي تتميز بها».

منظومة رائدة

وأشار سموه إلى أن دولة الإمارات بنت بجهود أبنائها منظومة رائدة في العمل الحكومي والاجتماعي والاقتصاد والبحث العلمي والتقدم التكنولوجي والرقمي، وكانت لها الريادة والسبق في الكثير من المجالات، ولم يكن ليتحقق هذا التميز لولا الرؤية الواضحة ومتابعة القيادة الرشيدة والعمل المخلص لشعب الإمارات الوفي.

الأمن والأمان

ورفع سموّ الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة، بهذه المناسبة المجيدة، داعياً الله تعالى أن يحفظ الوطن ويُديم عليه الأمن، والأمان والعزة والرفعة.