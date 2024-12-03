عمر بن زايد: نواصل العمل خلف القيادة الرشيدة لاستكمال مسيرة التنمية الاستثنائية

أكد سموّ الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، أن مسيرة دولة الإمارات شهدت العديد من النقلات النوعية في المجالات كافة منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه من الآباء المؤسسين.

وقال سموّه في كلمة بمناسبة عيد الاتحاد الـ53: «نحتفي اليوم بمناسبة وطنية غالية تبعث على الفخر والاعتزاز، بقيام دولة حديثة وقوية وضعت لنفسها قدماً بين مصاف الدول المتقدمة، بفضل الرؤى السديدة للقيادة الرشيدة، التي جعلت الإمارات وجهة الباحثين عن النجاح والأمن والأمان».

ورفع سموّه أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السموّ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السموّ أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة.

وأكد سموّه مواصلة العمل خلف القيادة الرشيدة، لاستكمال مسيرة التنمية الاستثنائية وتعزيز مكانة الإمارات المرموقة عالمياً.