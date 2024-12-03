عمار النعيمي: اتحادنا مثال يحتذى ونموذج فريد للوحدة

أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، أن ذكرى عيد الاتحاد الـ53 لدولة الإمارات، تعزز روح الاتحاد في نفوسنا، وهي أبلغ صور الوفاء والتقدير للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وجيل الآباء الذين أسسوا اتحاداً صار مثالاً يحتذى ونموذجاً فريداً للوحدة، تجسدت فيه قوة الإرادة والعزيمة، ووحدة الهدف والغاية وعظمة الطموح والثقة المطلقة في تكاتف وتلاحم كل أبناء الوطن وقدرتهم على مواجهة الصعاب وعبور التحديات.

وقال سموه إن 53 عاماً صنعت مجد أمة عبر مسيرة حافلة بالإنجازات في شتى المجالات، شكلت علامة فارقة ونقطة مفصلية ومحطة جديدة، وضعت دولتنا في مصاف دول العالم، وعززت حضورها ورسخت دورها المميز عالمياً في كثير من المناسبات وعبر العديد من المواقف.

وأضاف سمو ولي عهد عجمان، أن الثاني من ديسمبر تاريخ مُسطّر بتضحيات عظيمة وإيمان عميق وسعي مبارك لكتابة تاريخ جديد وتحقيق إنجازات عظيمة وتحولات جذرية على مختلف المستويات، جعلت من الإمارات دولة عصرية مزدهرة ينعم مواطنوها بالرخاء، والرفاه، والأمن، والأمان.

وتابع سموه: «إن كان جيل الاتحاد بقيادة المغفور له الشيخ زايد وإخوانه المؤسسين، رحمهم الله، جميعاً، قد مضوا فإن إرثهم سيظل خالداً وأعمالهم ستظل باقية تتذكرها الأجيال، فقد عبروا عن نبض المواطنين كافة وأسسوا لدولة هي النموذج للدول والإلهام للشعوب.

وأكد سموه أن قيادتنا الرشيدة تدرك تماماً أن الوطن أمانة، تسلمناها من الأجداد والآباء، وواجبنا أن يبقى عزيزاً مرفوع الهامة، عالي الراية، نموذجاً للوحدة التي أصبحت اليوم أمل كل بلاد العالم وحلم شعوبها، فظلت بلادنا دوماً تقرن الأقوال بالأفعال، والعمل بالإنجاز فجعلت من الإمارات ساحة للتميز والإبداع والابتكار الذي لا يتوقف، فاختصرت في زمن قياسي عقوداً من التميز والنجاح على الأصعدة كافة.

وقال سموه، إنه في ظل الاتحاد تحققت إنجازات عظيمة جسّدت طموحات وتطلعات الشيخ زايد وإخوانه المؤسسين، حيث رسخت دولتنا ريادتها العالمية وتميزها الاستثنائي، بحيث صارت مضرب المثل بين دول العالم لما تتمتع به من تقدم اقتصادي وتنمية متوازنة، وأمن راسخ وحققت قفزات غير مسبوقة في جميع المجالات وإنجازات سياسية واقتصادية واجتماعية وصحية وعلمية.