محمد الشرقي: 53 عاماً من الإنجاز والعزيمة والطموح

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، أنه في هذا اليوم الوطني العظيم من كلّ عام، نؤكّد ونُجدّد فخرنا واعتزازنا بالاحتفال بهذه المناسبة الغالية على قلوبنا، حيث نحتفي فيها بإنجازات وطننا الإمارات على امتداد 53 عاماً من الإرادة والعطاء والطّموح الذي لا يعرف المستحيل، إنه يوم للنظر إلى الماضي بعين الحكمة والتعلّم والثّبات، وبناء الحاضر والمستقبل بقوّة العزيمة والحلم والنّجاح.

وأضاف سموه في كلمة له بهذه المناسبة: «في عيد الاتحاد هذا العام وكلّ عام، نحتفل بالمكاسب الوطنية والإنجازات العالمية التي حقّقتها دولة الإمارات، وخفقت بها راية الاتحاد في كافة المحافل والمجالات بطموح أبنائها وعزيمة القيادة، سائرين على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيّب الله ثراه»، ومُؤسّسي الاتحاد الأوائل، وبقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، «حفظه الله» وإخوانه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حُكّام الإمارات الكِرام».

وقال سموه: «نستذكرُ في هذا اليوم، رحلة خمسة عقودٍ من الزمن، مليئة بالتحدّيات التي تحوّلت إلى قصص نجاحات، وأمثلة للبذل والعطاء الذي وهبه أبناء الإمارات بتفانٍ وإخلاص لا مثيل لهما في سبيل نهضة هذا الوطن وتطوّره، لتواصل دولة الإمارات تميّزها بين دول العالم، وتضحى نموذجاً رائداً في تمكين الإنسان واستثمار العقول والفرص».

وأضاف سموه: «إنّ عيد الاتحاد يوم وطنيٌ يكتسب مكانته من امتداده التاريخي منذ قيامه وتأسيس دولة الإمارات، وفيه تتجسّد أسمى صور الانتماء للوطن، والإخلاص لنهضته، والعمل على حفظ مكاسبه ومواصلة إنجازاته، والتمسّك بأصالة إرثنا وهوّيتنا والانطلاق بها نحو المستقبل».

وقال سموه: «في هذه المناسبة الوطنية الغالية، نؤكّد مواصلة مسيرة الطموح والإرادة والعطاء نحو المستقبل، واستمرار رحلة الإنجاز لتبقى سيرة الإمارات ومسيرتها الاستثنائية مثالاً عالمياً في بناء الإنسان وتمكينه، وصون كرامته على أرضه، وتوفير سبل الحياة الكريمة لكل من يعيش على أرض الإمارات، مؤكّدين عزمنا على حفظ إرثنا وتراثنا، وهوّيتنا وتاريخنا، وترسيخ قيم الاتحاد ومبادئه في قلوب الأجيال.. نُبارك لحكومة الإمارات، ولشعبها والمقيمين على أرضها الطيبة، داعين الله عزّ وجلّ أن يديم على بلادنا الأمن والأمان والاستقرار والرخاء».