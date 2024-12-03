محمد بن سعود: مناسبة تاريخية يستمد منها شعب الإمارات معاني الوحدة

أكد سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، أن الثاني من ديسمبر مناسبة تاريخية يستمد منها شعب الإمارات معاني الوحدة والبذل من أجل رفعة الوطن وتقدمه وازدهاره.

وقال سموه في كلمة له بمناسبة عيد الاتحاد الـ«53» إن هذا العيد يذكرنا بالإنجاز الأكبر الذي حققه الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وإخوانه الآباء المؤسسون في توحيد الإمارات السبع تحت راية وقيادة واحدة قادتها نحو المجد والعُلا والسمو، مشيراً إلى أن من أعظم النعم التي حبا الله بها شعب الإمارات، قيادتها التي ذللت الصعاب ولينت الحديد لأجله على مر الأجيال.

وأكد سمو ولي عهد رأس الخيمة أن مسيرة الإنجازات تواصلت وتعززت في عهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، ومعه أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات لكل ما فيه خير للوطن وشعبه حتى أضحت الإمارات منارة للعالم ومثالاً يحتذى به في البناء والتنمية وتبوأت أعلى المراتب في مؤشرات التنافسية بين دول العالم.

وقال سموه: «أصبحت دولة الإمارات اليوم بفضل الله ثم بفضل قيادة صاحب السمو رئيس الدولة أنموذجاً فريداً بين الدول في العطاء ومد يد العون وإغاثة الملهوف في كل أصقاع الأرض، ليرتبط اسمها بالخير والعطاء، وليقترن بالإنجازات العالمية في كل المحافل وعلى الأصعدة كافة، ما جعلها محط اهتمام وأنظار العالم».

وفي ختام كلمته، رفع سمو الشيخ محمد بن سعود القاسمي، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وإلى إخوانه أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات ونوابهم وأولياء العهود وإلى شعب الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة، بهذه المناسبة الغالية، داعياً الله تعالى أن يديم على دولتنا نعمة الأمن والأمان، لتواصل مسيرتها في التقدم والتميز والازدهار، وتحقيق النفع للإنسانية جمعاء في كل أنحاء المعمورة.