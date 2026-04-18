محمد بن زايد: المواطن محور خططنا التنموية

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أمس، كلاً على حدة، أخويه صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.

وبحث سموهم خلال اللقاءين عدداً من القضايا والموضوعات المتعلقة بشؤون الوطن والمواطن في ظل مسيرة التنمية الشاملة التي تواصل الدولة تحقيقها.

مؤكدين أن تطلعات المواطن وتمكينه تبقى دائماً في جوهر اهتمام القيادة ومحور الخطط التنموية والمبادرات والمشاريع الوطنية في جميع ربوع الوطن، حاضراً ومستقبلاً.

كما قام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، يرافقه صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، بجولة تفقدية في ميناء الفجيرة، اطلعا خلالها على سير العمل في مرافقه.

وأكد سموهما أن ميناء الفجيرة يُعد من المرافق الحيوية الرئيسية في الدولة، ويقوم بدور مهم في دعم الاقتصاد الوطني وسوق الطاقة العالمي، ويسهم في تعزيز مكانة الدولة في التجارة العالمية.