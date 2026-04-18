الإمارات تعزز تنافسية اقتصادها الإعلامي والرقمي مع «جالاكسي كوربوريشن»

أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام، عن انطلاق العمليات الإقليمية لشركة «جالاكسي كوربوريشن» العالمية في دولة الإمارات، ما يؤكد ريادة البيئة الإعلامية المتطورة والمهنية والمسؤولة.

والمتوافقة مع القيم والهوية الإماراتية، ويرسخ تميّز بنيتها التحتية الذكية والمتقدمة، والجاذبة للمواهب والاستثمارات، والمحفزة للإبداعات والشراكات الاستراتيجية في قطاع الإعلام وتكنولوجيا الترفيه على مستوى المنطقة والعالم.

وأشارت الهيئة الوطنية للإعلام، التي تتولى من موقعها كهيئة اتحادية، تعزيز ريادة المشهد الإعلامي عالمي المستوى في دولة الإمارات.

وتكريس موقع الدولة كمنطلق حيوي ووجهة مفضلة للمواهب والكفاءات والمشروعات الإعلامية الطموحة، إلى أن هذه الخطوة تأتي تتويجاً لتنسيق عالي المستوى، واجتماعات مشتركة لتحقيق الرؤية الاستشرافية بتوظيف الذكاء الاصطناعي في قطاعي الإعلام والترفيه.

ويمثل افتتاح مقر «جالاكسي كوربوريشن»، التي تتخذ من العاصمة الكورية سيئول مقراً لها، وتعد رائدة في تكنولوجيا الترفيه القائمة على الذكاء الاصطناعي.

إضافة نوعية، تعكس مدى جاذبية البيئة الإعلامية المتقدمة في الدولة، ويتماشى مع جهود الهيئة لتوفير مختلف مقومات جذب الكفاءات الإقليمية والعالمية والشراكات الاستراتيجية.

وأكد معالي الشيخ عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن دولة الإمارات ماضية في توفير كافة الأطر التنظيمية والمقومات الحيوية والخدمات الإعلامية المتكاملة، لترسيخ دعائم بيئتها الإعلامية المتطورة والمتقدمة والجاذبة للمواهب والمشاريع الإعلامية والتكنولوجية المتميزة، المحلية والعالمية.

وقال معاليه: «بفضل الدعم اللامحدود والرؤية الاستراتيجية، تواصل دولة الإمارات استقطاب الشركات العالمية الرائدة، التي ترسم ملامح مستقبل التكنولوجيا والإبداع والإعلام.

وقرار الشركات العالمية مثل «جالاكسي كوربوريشن»، بتأسيس مقرات لها في دولة الإمارات، يجسد الثقة الكبيرة في منظومتنا الاستثمارية والإعلامية، ويسهم في نمو الاقتصاد الإعلامي والإبداعي».

من جانبه، أشاد تشو سونغ هاي، الرئيس التنفيذي لشركة «جالاكسي إم إي»، والشريك المؤسس لشركة «جالاكسي كوربوريشن»، بالبنية التحتية الذكية والمتقدمة التي توفرها الدولة، قائلاً:

«بصفتنا شركة عالمية متخصصة في تكنولوجيا الترفيه، ونعمل في نقطة التقاء المحتوى الكوري وثقافة «الكي بوب» مع التقنيات المتقدمة، كالذكاء الاصطناعي والروبوتات، فإننا نرى في دولة الإمارات بيئة مثالية وجاذبة للابتكار والنمو.

ولقد حققت الإمارات بالفعل تقدماً ملحوظاً كمركز عالمي رائد، ونحن نؤمن بأنها تمتلك إمكانات نوعية للقيام بدور متزايد الأهمية في تطور صناعات تكنولوجيا الترفيه على الساحة العالمية».