الإمارات تستعرض مشاريعها الفضائية الاستراتيجية بمؤتمر دولي

شاركت دولة الإمارات العربية المتحدة، ممثلة في وكالة الإمارات للفضاء، في الدورة الواحدة والأربعين لمؤتمر الفضاء الدولي، الذي أقيم في مدينة كولورادو سبرينغز خلال الفترة من 13 إلى 16 أبريل الحالي .

وحضره نخبة من قادة القطاع العالمي وممثلي الجهات الحكومية والشركات والخبراء من مختلف أنحاء العالم. وجاءت هذه المشاركة ضمن جهود الوكالة لتعزيز حضورها الدولي وتوطيد شراكاتها الاستراتيجية مع كبرى المنظمات والوكالات الفضائية بالعالم.

وترأس معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، وفد الوكالة الذي ضم إبراهيم حمزة القاسم، نائب المدير العام للوكالة، والمهندس محسن العوضي، مدير إدارة المهمات الفضائية، وفريق مهمة الإمارات لاستكشاف حزام الكويكبات وعدد من المسؤولين والمهندسين والخبراء في الوكالة.

وأشار معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي إلى أن مشاركة دولة الإمارات في هذا الحدث الدولي تعكس التزامها الراسخ بأن تكون شريكاً موثوقاً وفاعلاً في صياغة مستقبل القطاع على المستوى العالمي بما يتماشى مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لقطاع الفضاء 2031، لاسيما لجهة تحقيق الريادة العالمية في مجال الشراكات الفضائية ومضاعفة العائد الاقتصادي للقطاع، بما يعزز تنافسية الدولة ويدعم هدفها الاستراتيجي في أن تكون ضمن أقوى اقتصادات فضاء عالمية بحلول عام 2031.

وقال معاليه: «انطلاقاً من هذه الرؤية الطموحة، نعمل على ترسيخ نموذج إماراتي متكامل يقوم على الارتقاء بالتعاون الدولي في مجال الفضاء من إطاره التقليدي إلى شراكات استراتيجية طويلة الأمد مع وكالات الفضاء والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية حول العالم.

بما يساهم في تسريع تطوير التقنيات المتقدمة وتأهيل الكفاءات الوطنية وفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي في قطاع الفضاء، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات كمركز عالمي للابتكار والاستثمار في هذا القطاع الحيوي».

من جهته، قال إبراهيم القاسم، نائب المدير العام لوكالة الإمارات للفضاء، «تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها واحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة، ومن خلال الشراكات الدولية الراسخة التي بنيناها على مدى العقود الثلاثة الماضية، أرسينا أسساً قوية ومستدامة تدعم طموحاتنا وتطلعاتنا في قطاع الفضاء».

وخلال مشاركته في المؤتمر، استعرض فريق وكالة الإمارات للفضاء مجموعة من المشاريع والمبادرات الوطنية الرائدة، وفي مقدمتها مشروع مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ «مسبار الأمل».