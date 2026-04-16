أنور قرقاش: عبدالله بن زايد حوّل التحديات إلى فرص وإنجازات

أشاد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، بحنكة وكفاءة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، ونهجه في تطويع التحديات وتحويلها إلى فرص، من أجل الإمارات، وتسخيرها في مسارات من الإنجاز.

جاء ذلك في تدوينة، نشرها معاليه، على حسابه في منصة «إكس»، أكد فيها أن سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان طوّع التحديات بإرادته وعلمه وطموحه لأجل الإمارات، فحوّلها إلى فرص وإنجازات. وجاء في التدوينة التي أرفقها معاليه بصورة لسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وعلق عليها: «طوّع التحديات بإرادته وعلمه وطموحه لأجل الإمارات فحولها إلى فرص وإنجازات».

بدوره، وصف معالي عبدالله آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان بأنه فارس الدبلوماسية ومهندس علاقاتنا الدولية.

وقال معاليه في تغريدة نشرها على حسابه في منصة «إكس»: «سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان فارس الدبلوماسية ومهندس علاقاتنا الدولية، خريج مدرسة الشيخ زايد في دبلوماسية الحكمة والإنسانية، وعضيد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، وذخره الثابت في المواقف المصيرية، صوت الإمارات القوي في المنظمات الدولية، وسفير رسالتها الحضارية.

مسيرة رائدة عنوانها: حكمة تقود بدبلوماسية، ورؤية تصنع المستقبل بريادة استثنائية، بحضور وازن وقراءة ثاقبة للتحولات الإقليمية، جعل من الإمارات لاعباً موثوقاً ومؤثراً في أعقد الملفات السياسية».