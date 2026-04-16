Al Bayan
المبوب
today-time
prayer-time
الإمارات

سعود بن صقر يبحث مع سفير الاتحاد السويسري لدى الدولة تعزيز العلاقات

undefined's profile picture

وام

سعود بن صقر خلال استقباله آرثر ماتلي
استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، آرثر ماتلي سفير الاتحاد السويسري لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالسفير، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات مع سويسرا في شتى المجالات وتبادلا الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه أعرب آرثر ماتلي عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيداً بعلاقات التعاون الوثيقة بين بلاده ودولة الإمارات، وبما تحظى به من مكانة بارزة إقليمياً ودولياً، وما تشهده إمارة رأس الخيمة من نهضة تنموية مستدامة على مختلف الصعد.