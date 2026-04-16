سعود بن صقر يبحث مع سفير الاتحاد السويسري لدى الدولة تعزيز العلاقات

استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، أمس، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، آرثر ماتلي سفير الاتحاد السويسري لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة بالسفير، وبحث معه سبل تعزيز العلاقات مع سويسرا في شتى المجالات وتبادلا الأحاديث حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه أعرب آرثر ماتلي عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة، مشيداً بعلاقات التعاون الوثيقة بين بلاده ودولة الإمارات، وبما تحظى به من مكانة بارزة إقليمياً ودولياً، وما تشهده إمارة رأس الخيمة من نهضة تنموية مستدامة على مختلف الصعد.