حمدان بن زايد: دعم مشاريع الإكثار يرسّخ مفاهيم الصيد المستدام

زار سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، مزرعة المواطن أحمد هياي المنصوري، في مدينة ليوا، واطّلع على مشروع متكامل لإكثار طيور الحبارى وفق أحدث الممارسات المعتمدة في المحافظة على الحياة الفطرية.

واستمع سموه إلى شرح حول مشروع مركز إكثار الحبارى، الذي تمكن من إنتاج 240 طائراً خلال العام الماضي، مع خطة طموحة لرفع الطاقة الإنتاجية إلى 5000 طائر خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يعزز جهود حماية التنوع البيولوجي وتحقيق التوازن البيئي.

وأكد سموه أن هذه المبادرات الوطنية تعكس وعي أبناء الإمارات بأهمية صون البيئة والحفاظ على موروثها الطبيعي، مشيراً إلى أن دعم مشاريع الإكثار يسهم في ترسيخ مفاهيم الصيد المستدام، ويحافظ على الأنواع البرية للأجيال القادمة.

وأضاف سموه أن القيادة الرشيدة، برؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تولي اهتماماً كبيراً بمشاريع الاستدامة البيئية، وتدعم المبادرات التي تعزز الإنتاج المحلي وترسخ الأمن البيئي والغذائي.

كما اطّلع سموه على مشروع إكثار الأرنب البري، الذي يُعد الأول من نوعه في الدولة، حيث تتم عمليات الإكثار داخل بيئة مغلقة وفق أنظمة متقدمة، ويستهدف إنتاج 500 أرنب سنوياً لتزويد المحميات الطبيعية.

وأشاد سموه بمبادرة المواطن أحمد المنصوري، مؤكداً أن هذه المشاريع النوعية تجسد روح المبادرة والمسؤولية المجتمعية، وتسهم في تحقيق رؤية الدولة نحو بيئة مستدامة وتنمية متوازنة.

كما زار سموه ، محمد خلفان الهاملي، وذلك في منزله بمدينة زايد بمنطقة الظفرة.

وأكد سموه حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على متابعة أحوال المواطنين.