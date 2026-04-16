سلطان بن أحمد يدشن منصة المنازعات الإيجارية الرقمية

شهد سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، رئيس مجلس القضاء، أمس، حفل ملتقى شركاء الريادة الذي أقيم بتنظيم من مجلس القضاء، في مجمع الشارقة للبحوث والتكنولوجيا والابتكار.

وتفضل سموه بتدشين منصة المنازعات الإيجارية الرقمية وهي منصة قضائية تهدف إلى إعادة إجراءات الفصل في المنازعات الإيجارية، تنقل الإجراءات من النمط التقليدي إلى رقمنة كاملة تكون فيها جلسات مرئية وإصدار أحكام منفذة ومؤرشفة ضمن محفظة رقمية آمنة.

وخلال الحفل، أكد القاضي الدكتور محمد عبيد الكعبي، رئيس دائرة القضاء، أن مسيرة التطوير القضائي في الشارقة تجسد رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي أرسى دعائم سيادة القانون كضمانة أساسية لحماية الحقوق.

ويمثل هذا النهج الدافع الرئيسي للمنظومة القضائية لمواصلة التحديث، والتي مكنت الدائرة من تحقيق قفزات نوعية في كفاءة الأداء وجودة المخرجات القضائية بما يواكب تطلعات الإمارة.

وأشار الكعبي إلى أن دائرة القضاء استطاعت تجاوز مفهوم التحديث الإجرائي التقليدي لتقدم نموذجاً متطوراً في «العدالة الرقمية»، حيث أحدث نظام التقاضي الرقمي تحولاً جذرياً وضع المتعامل في صميم العملية القضائية.

وتناول رئيس دائرة القضاء الخطط المستقبلية والتي تتجه نحو تعزيز «استشراف القضاء» من خلال التوظيف الذكي للتقنيات الناشئة وضمان استدامة التميز في الخدمات.

وشاهد سمو رئيس مجلس القضاء والحضور مادة تناولت أهم الإنجازات التي حققها المجلس بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، والمرحلة الانتقالية التي شهدتها الإمارة في المنظومة القضائية، وأبرز الأرقام التي تحققت خلال الفترة السابقة كتشكيل 14 فريق عمل داخلي، أسهم في ترسيخ مرونة الأداء والوصول إلى جاهزية التنفيذ، بالإضافة إلى الاجتماعات التي تمت مع الجهات الاتحادية والمحلية المختلفة.

وتابع سمو رئيس مجلس القضاء مادة فيلمية تناولت أبرز مميزات منصة المنازعات الإيجارية الرقمية التي أُطلقت بالتعاون مع منصة «عقاري» التابعة لدائرة الشارقة الرقمية.

بالإضافة إلى الأرقام التي حققتها الإمارة في عام 2025 وتسجيلها أكثر من 360 ألف عقد إيجار، ما يعكس حجم النشاط الإيجاري وقوة البيئة الاستثمارية، فيما قام مركز فض المنازعات الإيجارية بالفصل في أكثر من 15 ألف منازعة إيجارية.

وتفضل سموه بتكريم الشركاء الاستراتيجيين والداعمين لمجلس القضاء واللجان العاملة في المجلس، مقدماً سموه لهم الدروع التذكارية، ومتمنياً لهم دوام التوفيق واستمرار التعاون بما يعود نفعه على تطور منظومة العمل الحكومي في الإمارة.