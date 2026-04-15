منصور بن زايد: علاقات عميقة تجمع الإمارات وأوزبكستان

استقبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، في قصر الوطن بأبوظبي، أمس، جمشيد خودجاييف، نائب رئيس الوزراء في جمهورية أوزبكستان، والوفد المرافق له.

جرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وجمهورية أوزبكستان، وتطويرها في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة، ويعود بالنفع على البلدين والشعبين الصديقين.

ودون سموه على حسابه في منصة «إكس» أمس: لقاؤنا مع نائب رئيس وزراء أوزبكستان يؤكد عمق علاقاتنا وحرصنا على تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري لتحقيق نمو مستدام يخدم الجميع.حضر اللقاء معالي سهيل بن محمد المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية.