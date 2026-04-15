الرئيس الصيني وولي عهد أبوظبي يبحثان تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين

ولي عهد أبوظبي يبحث ورؤساء مجالس إدارة كبرى الشركات الصينية تعزيز التعاون

استقبل شي جين بينغ، رئيس جمهورية الصين الشعبية الصديقة، سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموه إلى الصين.

ورحّب الرئيس شي جين بينغ بزيارة سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، معرباً عن تقديره لمستوى العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين الصديقين، وما تشهده من تطور مستمر على مختلف الصعد.

ونقل سموه، خلال اللقاء، تحيات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، إلى الرئيس الصيني، وتمنياته للشعب الصيني الصديق بمزيد من التقدم والازدهار، فيما حمّل الرئيس الصيني سمو ولي عهد أبوظبي تحياته إلى صاحب السمو رئيس الدولة، وتمنياته لدولة الإمارات وشعبها بدوام التقدم والنماء والازدهار.

وبحث الجانبان، خلال اللقاء، سُبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في مختلف المجالات، وأهمية توسيع قاعدة الشراكة الاقتصادية والاستثماريّة بما يدعم تحقيق نمو مستدام ومتوازن يخدم مصالح البلدين.

كما استعرض اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وأهمية ترسيخ الاستقرار، وتعزيز التنسيق الدولي في مواجهة التحديات المشتركة، ودعم الحلول السلمية للنزاعات، بما يسهم في حفظ الأمن والسلم الدوليين.

حضر اللقاء، سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، ومعالي خلدون خليفة المبارك، المبعوث الخاص لصاحب السمو رئيس الدولة إلى جمهورية الصين الشعبية، رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لـ«أدنوك» ومجموعة شركاتها.

ومعالي محمد حسن السويدي، وزير الاستثمار، ومعالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية، ومعالي لانا زكي نسيبة، وزيرة دولة في وزارة الخارجية، ومعالي سعيد مبارك الهاجري، وزير دولة في وزارة الخارجية، ومعالي حسين إبراهيم الحمادي، سفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية.

ومعالي سيف سعيد غباش، الأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب ولي العهد في ديوان ولي عهد أبوظبي، ومعالي مريم عيد المهيري، رئيس مكتب أبوظبي الإعلامي، مستشار العلاقات الاستراتيجية في ديوان ولي العهد، وخالد محمد جديد الشحي، نائب رئيس بعثة دولة الإمارات لدى جمهورية الصين الشعبية.

من جهة أخرى، التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان رؤساء مجالس إدارة كبرى الشركات الصينية في قطاعات الطاقة والصناعة البتروكيماوية والاستثمارات السيادية والتكنولوجيا المتقدمة وحلول الطاقة المتجددة والصناعات الإلكترونية، في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الصين الشعبية، من خلال استكشاف آفاق جديدة للتعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين.

وضمن هذه اللقاءات، اجتمع سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان مع «داي هوليانغ»، رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الوطنية الصينية، وبحث الجانبان سُبل توسيع نطاق التعاون في قطاع الطاقة، وحلول الطاقة النظيفة، وتعزيز سلاسل التوريد لدعم أمن الطاقة إقليمياً وعالمياً، بالإضافة إلى تبادل الرؤى حول فرص التعاون المستقبلية.

كما التقى سموه بـ«لياو زينغتاي»، رئيس مجلس إدارة شركة وانهوا الصينية للصناعات البتروكيماوية، حيث جرى خلال اللقاء استعراض فرص التعاون في قطاع الصناعات التحويلية، وتوظيف التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتقدمة لتعزيز الكفاءة التشغيلية وتحقيق أهداف الاستدامة الصناعية.

وبحث سموه مع «تشانغ تشينغسونغ»، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمؤسسة الاستثمار الصينية، آفاق تطوير الشراكة الاستثمارية بين الجانبين، والتعاون في استكشاف فرص الاستثمار الواعدة في أسواق البلدين، وتعزيز التعاون في المجالات ذات الأولوية المشتركة، بما يخدم المصالح الاستراتيجية ويعزز أهداف التنمية المستدامة.

واجتمع سمو ولي عهد أبوظبي مع «روبن زينغ»، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أمبيركس للتكنولوجيا (كاتل)، الرائدة في حلول الطاقة المتجددة وتقنيات البطاريات.

حيث ناقش الجانبان تعزيز التعاون في مجال كفاءة الطاقة وتبادل المعارف والخبرات في صناعة بطاريات تخزين الطاقة لدعم جهود تعزيز الكفاءة التشغيلية لوسائل التنقل الذكي، ودور التقنيات المتطورة في دعم جهود وتوجهات الحياد المناخي.

كما التقى سموه مع «لي جون»، رئيس مجلس إدارة شركة شاومي للصناعات الإلكترونية والتكنولوجيا المتقدمة، حيث تناول اللقاء آفاق التعاون في مجالات الابتكار التكنولوجي والصناعات الإلكترونية المتقدمة، وسبل تعزيز الشراكة بما يسهم في دعم التحول الرقمي في مختلف القطاعات الحيوية وذات الأولوية في مسارات التنمية الاقتصادية بين البلدين.

وكان سمو ولي عهد أبوظبي قد اختتم، أمس، زيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية الصديقة، في إطار تعزيز الشراكة الاستراتيجية الإماراتية -الصينية في مختلف القطاعات الحيوية وذات الأولوية في مسارات التعاون الاقتصادي والتنموي بين البلدين.

وأعرب سموه في ختام الزيارة، عن شكره وتقديره لجمهورية الصين الشعبية على حفاوة الاستقبال، وكرم الضيافة اللذين حظي بهما والوفد المرافق، متمنياً سموه للصين وشعبها الصديق دوام الرقي والازدهار.