رئيس الدولة والرئيس الصربي: تكثيف الجهود لاستعادة أمن واستقرار المنطقة

تبنّي الحوار والوسائل الدبلوماسية في معالجة الخلافات والأزمات

مواصلة العمل على تطوير آفاق العلاقات وبناء شراكات اقتصادية مستدامة

بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وألكسندر فوتشيتش، رئيس جمهورية صربيا، أمس، مختلف جوانب التعاون والعمل المشترك بين البلدين وفرص تنميتها، بما يخدم مصالحهما المتبادلة وخاصة المجالات الاقتصادية والاستثمارية والتنموية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي وغيرها من القطاعات الحيوية التي تعزز تسريع التنمية والازدهار في البلدين.. وذلك في إطار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تجمع دولة الإمارات وصربيا.

تصوير: حمد الكعبي ورايان كارتر محمد بن زايد مصافحاً ألكسندر فوتشيتش

جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر الوطن في أبوظبي ألكسندر فوتشيتش الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، حيث رحب سموه بالرئيس الصربي، متطلعاً إلى أن تسهم زيارته في دفع مسار تطوير العلاقات الثنائية.

محمد بن زايد خلال لقائه ألكسندر فوتشيتش

كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، مؤكدين في هذا السياق أهمية تكثيف الجهود لاستعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، وتبني الحوار والوسائل الدبلوماسية في معالجة الخلافات والأزمات.. بجانب العمل من أجل دعم جهود السلام والاستقرار والتنمية على المستويين الإقليمي والعالمي.

محمد بن زايد يتبادل الحديث مع ألكسندر فوتشيتش

وأكد الجانبان في ختام لقائهما الحرص المشترك على مواصلة العمل على تطوير آفاق العلاقات الإماراتية ــ الصربية، وبناء شراكات اقتصادية مستدامة تخدم أولويات التنمية، وتلبي تطلعات البلدين، في إطار سعيهما إلى تحقيق أهداف اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما، والتي دخلت حيز التنفيذ خلال شهر مايو 2025 في زيادة حجم التجارة، وتعزيز الاقتصاد الوطني للبلدين.

ألكسندر فوتشيتش لدى وصوله إلى قصر الوطن

حمدان بن محمد بن زايد ومحمد بن حمد بن طحنون وعلي الشامسي وأحمد الصايغ وأحمد المزروعي

حرس الشرف خلال الاستقبال

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، ومعالي علي بن حماد الشامسي، الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن الوطني، ومعالي أحمد بن علي الصايغ، وزير دولة، ومعالي الدكتور أحمد مبارك المزروعي، رئيس مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، وأحمد المنهالي، سفير الدولة لدى صربيا، ومحمد العبار، رئيس مجلس إدارة «إيجل هيلز»، بجانب الوفد المرافق للرئيس الصربي.

وكان الرئيس الصربي قد وصل، أول أمس، إلى دولة الإمارات في زيارة عمل.

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