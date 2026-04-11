عمار النعيمي: استباقية العمل المؤسسي ركيزة في تطوير الأداء الحكومي

اعتمد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، حزمة قرارات تنفيذية ترسخ منظومة الجاهزية المؤسسية واستدامة الأعمال في حكومة عجمان، وذلك في إطار توجه حكومي استباقي يضمن استمرارية الخدمات وجودتها في مختلف الظروف والمستجدات.

وأكد سموه أن جاهزية المنظومة الحكومية واستباقية العمل المؤسسي تمثلان ركيزة أساسية في تطوير الأداء الحكومي، وتعزيز قدرة الجهات على مواصلة تقديم خدماتها بكفاءة واستدامة، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة في الإمارة.

جاء ذلك خلال اطلاع سموه على إحاطة شاملة قدمتها اللجان الحكومية الأربع المشكلة بموجب قرار رئيس المجلس التنفيذي، وهي لجنة استمرارية الخدمات الحكومية، ولجنة الاقتصاد وسلاسل الإمداد، ولجنة الخدمات العامة، ولجنة التواصل المجتمعي والإعلام.

واستعرضت الإحاطة ما أنجزته اللجان من متابعة دورية للمؤشرات ورصد للمستجدات وتنسيق مع الجهات المعنية محلياً واتحادياً، مستفيدة من دروس الأزمات السابقة في بناء منظومة أكثر نضجاً واستباقية.

وكشفت الإحاطة عن منظومة متكاملة من المؤشرات تغطي القطاعات الحيوية في الإمارة، تشمل المتابعة الاستباقية لحركة الموانئ وسلاسل الإمداد وأسواق السلع الأساسية، بما يمكن من التدخل السريع قبل تأثر المستهلك.