مسؤولون: علم الإمارات رمز للشموخ والوحدة والولاء

أكد مسؤولون أن دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى رفع علم الدولة فوق البيوت والمؤسسات والمباني رسالة وطنية جامعة، تعبّر عن الفخر بالدولة والاعتزاز بقيادتها ورموزها الوطنية، وتكرّس العلم رمزاً للشموخ والوحدة والولاء.

وأكد علي المطوع، الأمين العام لمؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القصّر في دبي، أن دولة الإمارات تواصل تجاوز التحديات بثقة واقتدار، مستندة إلى نهج راسخ يقوم على الاستباقية والمرونة وتعزيز الجاهزية في مختلف القطاعات.

وأشار إلى أن ما تحققه الدولة من إنجازات متواصلة يعكس قوة مؤسساتها وتكامل أدوارها، إلى جانب وعي المجتمع وتلاحمه، بما يعزز قدرتها على مواجهة المتغيرات وتحويل التحديات إلى فرص تدعم مسيرة التنمية المستدامة وترسخ مكانتها نموذجاً عالمياً في الاستقرار والتقدم.

ورفع أسمى آيات الشكر والعرفان إلى القيادة الرشيدة على دعمها المتواصل وتوجيهاتها السديدة التي تشكل ركيزة أساسية لمسيرة الإنجاز.

وقال غنام المزروعي، الأمين العام لمجلس تنافسية الكوادر الإماراتية، إن الدعوة تنبض بمعانٍ وطنية جليلة، وتوقظ في القلوب أسمى مشاعر الولاء والانتماء، وتستنهض في الوجدان صورة وطنٍ كتب مجده بالعزيمة، وشيدت نهضته بسواعد أبنائه، حتى غدا علَمه راية فخرٍ ترفرف في السماء، وتسكن في النفوس.

وأضاف أن علم الإمارات يجسد حكاية وطن، وعهد قيادة، وذاكرة شعب، ومعنى متجدداً للوحدة التي التأمت تحت ظلها القلوب قبل الصفوف، واجتمعت عليها الإرادات قبل الرايات، فصار العلم عنواناً لمسيرة استثنائية تتجلى فيها قيم الوفاء والتلاحم والاعتزاز بالهوية الوطنية.⁠

وأوضح أن رفع العلم في هذه المرحلة يجسد انتماءً راسخاً وولاءً أصيلاً، ويترجم عمق الارتباط الذي يجمع أبناء الوطن بقيادتهم الرشيدة ووطنهم، وإيمانهم بأن العلم يختزل مسيرة وطنٍ بنيت على العزيمة، وتجسدت فيها معاني العزة والوحدة، واستشرفت بها الإمارات مستقبلها بثقة واقتدار.

وأكدت القاضية الدكتورة ابتسام علي البدواوي، مدير عام معهد دبي القضائي، أن دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لرفع علم الدولة تجسّد معاني الفخر بالوطن، ورئيس الوطن.

والاعتزاز بالمستوى المشرّف الذي قدّمته مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها القوات المسلحة، من كفاءة وجاهزية عالية، وأداء متفوق يثبت التزامها العميق بدورها الوطني في حماية المكتسبات والمنجزات وصون سيادة الوطن وأمانه واستقراره.

وأضافت: يأتي رفع علم الإمارات ترجمة لما يمثّله من عزم الأمة، ودليل قوتها، وراية مجدها التي تجمع تحتها أبناء الوطن كافة في قلب واحد يواجه التحديات بثبات وشجاعة. وفي هذه المناسبة، نجدد عهد الوفاء والولاء لرئيس دولتنا وراية وحدتنا، سائلين الله تعالى أن يديم على بلادنا نعمة الأمن والأمان والازدهار والاستقرار.

كفاءة واقتدار

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»: «أثبتت دولة الإمارات، بما تمتلكه من جاهزية عالية ورؤية استشرافية، قدرتها على التعامل مع مختلف المستجدات بكفاءة واقتدار، بما يعكس متانة مؤسساتها وقوة بنيتها الوطنية، ويعزز مكانتها نموذجاً عالمياً في الثقة والاستقرار واستدامة التنمية».

وأضاف: في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تزداد الإمارات قوة وتماسكاً وصموداً في مواجهة التحديات.

وتستند هذه القوة إلى رؤية واضحة، ومجتمع متماسك، ومؤسسات فعّالة، وشعور عميق بالولاء والانتماء يجمع المواطنين والمقيمين على حد سواء، وقد تجلّت هذه الروح بوضوح في التطورات الأخيرة.

حيث اجتمع المجتمع تحت راية دولة الإمارات في استعراض وطني مهيب يُبرز وحدة الدولة وتضامنها. وأردف أن رفع العلم واجب لأنه عنوان نصرنا وشموخنا ويعبّر عن الفخر بالدولة والاعتزاز بقيادتها ورموزها الوطنية.

وقال منصور الصباحي، الرئيس التنفيذي لشركة مدى ميديا: تمثل راية الإمارات رمزاً جامعاً يعكس هويتنا الوطنية وقيمنا المشتركة، لذا نثمّن الدعوة الكريمة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم لرفع العلم عالياً خفاقاً في جميع أنحاء الدولة، تعبيراً عن أجمل معاني الفخر والاعتزاز والولاء والانتماء التي يشعر بها المواطنون والمقيمون تجاه هذا الوطن الغالي.

وانطلاقاً من إيماننا بأهمية الدور الذي تلعبه كافة القطاعات الاقتصادية الحيوية في مثل هذه الظروف، فإننا نؤكد على أن قطاع الإعلانات الخارجية يقف صفاً واحداً خلف قيادتنا الرشيدة ومجتمعنا المتلاحم.

كما نؤكد التزامنا بمواصلة الجهود لدعم كافة التوجهات التي تسهم في نقل قصة الإمارات وأهلها وروحها الحقيقية إلى العالم أجمع وبالشكل الذي يعكس روح الإمارات ويواكب تطلعاتها نحو مستقبل مشرق ومزدهر.

