عبدالرحمن آل صالح: فخورون بقيادتنا وتلاحمنا

أكد معالي عبدالرحمن صالح آل صالح، المدير العام لمالية دبي، أن حملة «فخورين بالإمارات»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، جاءت لتجسّد أسمى معاني الانتماء لهذا الوطن الغالي، وتعبّر عن حالة وطنية صادقة تتجدد فيها مشاعر الفخر والاعتزاز بالإمارات؛ بعلَمها رمز الفخر، وبرئيسها المفدّى، وبقواتها المسلحة الباسلة، وبولاء إنسانها المواطن والمقيم، وباقتصادها الراسخ، مشدداً على فخره بقيادتنا الرشيدة وتلاحمنا واقتصادنا.

ورأى معاليه في هذه الحملة «دعوة مفتوحة لكل من يعيش على أرض الإمارات ليكون شريكاً في قصة نجاحها، ومسهماً في استمرار مسيرتها التنموية التي قامت على قيم العمل والإخلاص والتكاتف»، مشيراً إلى أن الدولة «أثبتت في مختلف الظروف أن وحدتها وتلاحم مجتمعها هما مصدر قوتها الحقيقية، وأنها قادرة على تحويل التحديات إلى فرص، وصياغة نماذج تنموية ملهمة على مستوى العالم».

وقال: «نترجم في مالية دبي هذا الفخر إلى عمل يومي في إطار المسؤولية الوطنية، بتطوير سياسات مالية مرنة ومستدامة تعزز الاستقرار الاقتصادي وتدعم مسيرة النمو، كما نواصل جهودنا في تمكين بيئة أعمال تنافسية، وترسيخ الشراكة مع مختلف القطاعات، بما يعكس ثقة مجتمعنا ومتانة اقتصادنا».