توزيع علم الإمارات على الأهالي في منازلهم

في مشهد وطني مفعم بالاعتزاز والانتماء، بادرت بلدية الحمرية بتنفيذ حملة ميدانية لتوزيع علم دولة الإمارات على الأهالي في منطقة الحمرية، وذلك استجابة لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، الداعية إلى رفع العلم شامخاً فوق كل بيت ومبنى، ليبقى رمزاً لمحبة الوطن وعنواناً للوحدة والولاء.

وشهدت الأحياء السكنية في الحمرية حضوراً لافتاً لكوادر البلدية الذين انتشروا بين المنازل، حاملين الأعلام ومشاركين الأهالي لحظات الفخر، حيث تفاعل الأهالي مع المبادرة، في أجواء غلبت عليها مشاعر الفرح والاعتزاز، وحرص الجميع على تثبيت الأعلام على واجهات المنازل والأسطح، تعبيراً عن انتمائهم الراسخ للوطن وقيادته.

وعبّر عدد من الأهالي عن سعادتهم بهذه المبادرة التي لامست مشاعرهم الوطنية، مؤكدين أن رفع العلم في هذه المرحلة يحمل دلالات عميقة تتجاوز الشكل الاحتفالي، ليجسد وحدة الصف والتلاحم المجتمعي، ويعكس الصورة الحقيقية للمجتمع الإماراتي الذي يقف صفاً واحداً خلف قيادته الرشيدة.

وأكد مبارك راشد الشامسي، مدير بلدية الحمرية، أن هذه المبادرة تجسد رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز قيم الوحدة الوطنية، وتأتي ضمن جهود بلدية الحمرية لتعزيز الهوية الوطنية وترسيخ معاني الولاء والانتماء، من خلال مبادرات ميدانية تلامس المجتمع بشكل مباشر، وتترجم التوجيهات الوطنية إلى واقع ملموس يعايشه الأفراد في حياتهم اليومية.

وأشار إلى أن رفع علم الدولة فوق كل بيت هو رسالة حب وولاء، ودليل حي على تلاحم أبناء الوطن والمقيمين على أرضه.

وأضاف أن بلدية الحمرية مستمرة في إطلاق المبادرات المجتمعية التي تعزز هذا النهج، وترسخ مكانة العلم رمزاً خالداً للفخر والاعتزاز، يعكس مسيرة وطن لا يعرف إلا التقدم والازدهار.