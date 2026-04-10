محمد بن زايد: حصنتك باسم الله يا وطن

محمد بن راشد: عبرنا الأزمة أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً

محمد بن راشد يدعو إلى رفع العلم فوق المنازل والمؤسسات والمباني فخراً بالوطن

سموه: فخورون برئيس دولتنا وقواتنا المسلحة وقوة اقتصادنا والمواطنين والمقيمين

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن دولة الإمارات محصنة باسم الله وأنها دخلت الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً.

وقال صاحب السمو رئيس الدولة، عبر حسابه على منصة «إكس»: «حصنتك باسم الله يا وطن...».

وقال سموه: «دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة.. وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً.. مواطنين ومقيمين.. صغاراً وكباراً.. عسكريين ومدنيين.. حكوميين واقتصاديين.. الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها.. علم الإمارات رمز القوة والفخر».

كما قال سموه: «ندعو أبناء الإمارات والمقيمين على أرضها الطيبة أن يرفعوه فوق المنازل والمؤسسات والمباني.. فخورين بدولتنا.. فخورين برئيس دولتنا.. فخورين بقواتنا المسلحة..

فخورين بقوة اقتصادنا.. فخورين بفرق عملنا.. فخورين بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا.. فخورين بعلمنا». وأضاف سموه: «لنرفع العلم شامخاً فوق كل بيت ومبنى.. دليل محبتنا.. ورمز ولائنا لرئيس دولتنا.. وراية وحدتنا وتوحدنا.. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها».







