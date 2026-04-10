مقيمون: رفع العلم اعتزاز ببطولات جنود الإمارات البواسل

دبي - مرفت عبد الحميد وأحمد أبو الفتوح وموفق محمد

أكد مقيمون في دولة الإمارات أن دعوة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، إلى رفع علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات رسالة وطنية عميقة، تجسد الفخر والانتماء، وتعزز روح الولاء للدولة وقيادتها.

وأشاروا إلى أن دعوة سموه لرفع علم دولة الإمارات فوق المنازل والمؤسسات تعبير عن الاعتزاز بجاهزية جنودنا البواسل وحماية مسيرة الاتحاد، لافتين إلى أن المشهد يعكس نموذجاً فريداً من التعايش والتكاتف بين المواطنين والمقيمين، معتبرين أن كلمات سموه تعكس واقعاً يعيشونه يومياً على أرض الإمارات، حيث تتجسد قيم الوحدة والتلاحم بين جميع فئات المجتمع.

وحدة وتلاحم

وقالوا، إن ما يميّز دولة الإمارات هو قدرتها على تعزيز روح الوحدة بين مختلف الجنسيات والثقافات، في ظل قيادة حكيمة تؤمن بأن الإنسان هو محور التنمية، وأن التلاحم المجتمعي هو أساس الاستقرار والازدهار.

وفي هذا الإطار، قال محمد طارق: إن الواقع الذي يشهده المجتمع خلال الفترة الماضية، يجسد حالة استثنائية من التلاحم بين مختلف فئاته، إذ توحد الجميع خلف راية الوطن ورؤية القيادة الرشيدة، كما أن دعوة سموه لرفع علم الإمارات فوق المنازل والمؤسسات لم تكن مجرد لفتة رمزية، بل رسالة وطنية عميقة تعكس مشاعر الامتنان لدولة وفرت الأمن والاستقرار للجميع دون تمييز.

مؤكداً أن هذه المبادرة عززت شعور المقيمين بالانتماء، وجعلتهم أكثر ارتباطاً بالإمارات، باعتبارهم جزءاً من مسيرتها التنموية، في مجتمع متماسك داخل الأسرة الواحدة، يتشارك أفراده قيم الولاء والوفاء.

انتماء وولاء

وأكدت هديل عبدالرحمن أن الحياة بالإمارات تحمل دلالات وطنية عميقة، تعكس الوحدة الراسخة التي يتمتع بها المجتمع الإماراتي في مختلف الظروف، وأن ما تشهده الدولة من نهضة متسارعة يعكس نموذجاً متفرداً في التلاحم الوطني، مؤكدة أن دعوة رفع العلم تمثل رسالة جامعة تعزز روح الاتحاد، وتؤكد تلاحم المواطنين والمقيمين تحت راية واحدة، تجمعهم على قيم الانتماء والولاء.

حيث لا يقتصر رفع العلم على كونه ممارسة رمزية، بل هو تعبير صادق عن الفخر بالإنجازات الوطنية والاعتزاز بالهوية، كما يعكس التزاماً جماعياً بالوقوف خلف القيادة الرشيدة، والمضي بثقة نحو مستقبل أكثر إشراقاً، في ظل ما تنعم به الدولة من أمن واستقرار مستدامين.

قيم التكافل

وأكد شفيق حاج أوغلي، أن قيم التكافل والتلاحم تظهر بوضوح في مختلف مناحي الحياة، سواء في بيئات العمل أو الأحياء السكنية، حيث كشفت تجربة العيش في الإمارات خلال الأزمات، عن الجاهزية والتنظيم والتكامل بين الجهات، ما عزز ثقة المقيمين في قدرة الدولة على إدارة التحديات بكفاءة واقتدار.

وتمثل الدعوة لرفع العلم رسالة وحدة قوية تعكس تلاحم القيادة مع الشعب، مواطنين ومقيمين وكل من تحتضنهم على أرضها، مؤكداً أن علم الإمارات سيظل رمزاً للقوة والفخر، ودليلاً على وحدة مجتمع يقوم على قيم الاحترام والتعايش، في ظل قيادة حكيمة تواصل ترسيخ دعائم الاستقرار والازدهار للجميع.

روح واحدة

بدوره، قال ناصر إقبال: إن الإمارات ليست مجرد مكان للعمل، بل وطن نعيش فيه بروح واحدة، وما نشهده من وحدة حقيقية بين الجميع هو مصدر فخر لنا كمقيمين، وإن دعوة رفع العلم تمثل لفتة رمزية قوية تعزز مشاعر الانتماء وتؤكد وحدة الصف.

وعبر مازن النابلسي، عن شعوره بالفخر لكونه جزءاً من هذا المجتمع المتماسك، مؤكداً أن الحياة بالإمارات تعبر عن حالة إنسانية جميلة، حيث لا فرق بين مواطن ومقيم، فالجميع يعمل ويعيش تحت راية واحدة، وأكد أن رفع العلم فوق المنازل يعكس مشاعر حب حقيقية للدولة التي احتضنت الجميع.

تعايش وتسامح

وقال ياسر فؤاد: إن الإمارات علّمتنا معنى التعايش والتسامح، وما جاء في توجيهات القيادة الرشيدة يؤكد أن قوة الدولة في وحدتها، وهذا ما يجعلها نموذجاً عالمياً يحتذى، مضيفاً أن الفخر بالعلم هو تعبير عن الامتنان لكل ما تقدمه الدولة من أمن واستقرار وفرص. وأضاف: عندما نرى الجميع يرفع علم الإمارات نشعر بأننا جزء من هذا الوطن، وأن هناك رابطاً حقيقياً يجمعنا، وهو الحب والولاء لهذه الأرض.

وأضافت عواطف فرح، أن كلمات القيادة الرشيدة تعكس واقعاً نعيشه يومياً في الإمارات، حيث نشعر بالأمان والانتماء الحقيقي، وكأننا في وطننا، وقالت: إن دعوة رفع العلم لم تكن مجرد رمز، بل رسالة محبة وولاء نابعة من القلب لكل من يعيش على هذه الأرض الطيبة، مشيرة إلى أن ما يميز الإمارات هو قدرتها على جمع مختلف الجنسيات تحت مظلة واحدة يسودها الاحترام والتقدير، ما يعزز من روح التلاحم المجتمعي.

ولاء وانتماء

وقالت هبة عثمان: إن توجيهات القيادة الرشيدة تجسد أسمى معاني الوحدة والتكاتف، معربة عن شعورها بالفخر وأنا أقرأ هذه الكلمات، لأنها تؤكد أن الجميع هنا، مواطنين ومقيمين، يشكلون نسيجاً واحداً، يجمعهم حب الإمارات والولاء لقيادتها، وأضافت: إن رفع العلم بالنسبة لنا هو تعبير صادق عن الامتنان لكل ما تقدمه الدولة من استقرار وأمان وفرص للحياة الكريمة.

