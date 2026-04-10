12 مركزاً للرعاية الصحية تعمل على مدار الساعة في إمارة أبوظبي

أعلنت دائرة الصحة – أبوظبي، بالتعاون مع «عيادات صحة» التابعة لمجموعة «بيورهيلث»، عن تمديد ساعات العمل في 12 مركزاً للرعاية الأولية، لتقديم خدماتها 24 ساعة يومياً، ويشمل عدد منها خدمات الرعاية العاجلة، في خطوة تعكس تعزيز سهولة الوصول إلى الخدمات الصحية ورفع جاهزية منظومة الرعاية وقدرتها على تلبية احتياجات أفراد المجتمع بشكل أكثر كفاءة وفعالية.

وتعمل مراكز الرعاية الأولية في كل من مزيد وسويحان 24 ساعة يومياً، وتقدم خدمات الرعاية العاجلة لأفراد المجتمع، ومُددت ساعات العمل في عشرة مراكز رعاية صحية أولية أخرى، لتصبح 24 ساعة يومياً، في كل من الهيلي والعامرة والهير ونعمة والقوع والبطين والزعفرانة والباهية ومدينة محمد بن زايد وبني ياس، استعداداً لبدء تقديم خدمات الرعاية العاجلة خلال الربع الثاني من عام 2026، ضمن خطة توسع مرحلية، تهدف إلى تعزيز التغطية الجغرافية وتلبية الطلب على الخدمات.

وقالت الدكتورة نورة الغيثي، وكيل دائرة الصحة – أبوظبي: «يمثل توسيع نطاق الوصول إلى الرعاية الأولية على مدار الساعة، إلى جانب تعزيز خدمات الرعاية العاجلة في الإمارة خطوة محورية في مسيرتنا لبناء منظومة صحية أكثر مرونة واستباقية وكفاءة، قادرة على الاستجابة باستمرار لاحتياجات أفراد المجتمع والأسر».