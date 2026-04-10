47.510 مليون درهم لتعزيز إمدادات المياه في كلباء

بدأت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة تشغيل مشروع جديد لتعزيز إمدادات المياه في مدينة كلباء، والذي يتمثل في الربط الاستراتيجي عالي السعة بين موارد شركة «طاقة» وشبكة توزيع هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، لضمان تلبية الاحتياجات المتزايدة بفاعلية وكفاءة بتكلفة إجمالية للمشروع بلغت 47.510 مليون درهم.

وأوضح المهندس يوسف الحمادي، مدير إدارة كلباء بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة، أن المشروع نجح في إحداث نقلة نوعية في مدينة كلباء من خلال إضافة 3 ملايين جالون مياه يومياً للشبكة، وارتفعت القدرة التوزيعية لشبكة المياه بالمدينة من 6 إلى 9 ملايين جالون يومياً وحقق زيادة في القدرة التشغيلية بنسبة 50 %.

وأشار إلى أن المشروع تم تنفيذه بتمويل من هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بـ 25.650 مليون درهم وتمويل من لجنة مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة بـ 21.860 مليون درهم ويعمل بكامل طاقته على مدار الساعة «24/7» لتغذية خزانات الهيئة مباشرة.

وأضاف أن المشروع شمل منظومة هندسية متطورة لضمان استمرارية الإمداد وتمديد 14.75 كيلومتراً من الأنابيب بقطر 400 مم والتي تتميز بالجودة العالية ومقاومتها للضغط وشمل أنظمة التحكم وتركيب صمامات التحكم بمستوى متميز.