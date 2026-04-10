قائد شرطة عجمان: مركز النعيمية نموذج في التحول الرقمي وجودة الخدمات

أكد اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، أن مركز شرطة النعيمية الشامل يمثل نموذجاً متقدماً في التحول الرقمي وجودة الخدمات الشرطية، بفضل تبنيه الأنظمة الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي، بما يعزز كفاءة الأداء ويرتقي بمستوى رضا وسعادة المتعاملين.

جاء ذلك خلال الزيارة التفقدية التي قام بها إلى مركز شرطة النعيمية الشامل، يرافقه العميد عبدالله سيف المطروشي، مدير عام العمليات الشرطية، والعميد سلطان خليفة المهيري، مدير عام الموارد والخدمات المساندة، حيث كان في استقبالهم العقيد محمد عبدالله بوشهاب، رئيس المركز، وعدد من الضباط وصف الضباط والعاملين.

واطلع خلال الجولة على سير العمل وآليات تقديم الخدمات، مشيداً بالجهود المبذولة في التحول الرقمي وتطبيق الحلول الذكية، والتي أسهمت في تسريع الإجراءات، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، وتحقيق أعلى مستويات جودة الخدمة.كما استمع إلى شرح حول الخطة الاستراتيجية للمركز.

والتي تتضمن محاور تطوير مستقبلية تهدف إلى الارتقاء بالأداء المؤسسي وفق أفضل الممارسات العالمية.وفي ختام الزيارة، أعرب اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي عن شكره وتقديره لكافة العاملين بالمركز، مثنياً على إخلاصهم وتفانيهم في أداء واجبهم، ومتمنياً لهم دوام التوفيق ومواصلة مسيرة التميّز في خدمة المجتمع.