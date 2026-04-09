سلطان المنصوري: تمديد «نافس» يجسّد رؤية القيادة في تمكين الكوادر الوطنية

أكد معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، أن تمديد برنامج «نافس» حتى عام 2040 يجسّد الرؤية السديدة للقيادة الرشيدة في تمكين الكوادر الوطنية باعتبارهم الركيزة الأساسية للمسيرة التنموية التي تخطوها بثبات دولة الإمارات العربية المتحدة، ويعكس النهج الوطني في تعزيز تنافسية المورد البشري الإماراتي وتوسيع حضوره في سوق العمل، لا سيما في القطاع الخاص.

وقال معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري: «تكتسب هذه الخطوة رمزية إضافية بحكم تزامنها مع تخصيص 2026 عاماً للأسرة عملاً بالتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، لترسم خريطة الطريق لمرحلة جديدة من مسيرة تنموية عمادها كفاءاتنا الوطنية، وبوصلتها تعزيز استقرار الأسرة باعتبارها نواة المجتمع المترابط».

وأضاف: «تمثل حزمة التحديثات على برنامج نافس محطة جديدة في مسار تمكين المواهب والكفاءات الإماراتية انطلاقاً من دورهم المحوري في دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة، وتعزيز ريادة دولة الإمارات في شتى المجالات. ونثمن هذه الخطوة النوعية التي تأتي ترجمة لتوجيهات قيادتنا الرشيدة، وامتداداً لاستراتيجيات دولة الإمارات في الاستثمار برأس المال البشري الوطني».

وأكد معاليه على أهمية تضافر الجهود وتكامل الأدوار بين جميع الجهات المعنية لتطوير برامج واستراتيجيات تمكين الموارد البشرية، تماشياً مع الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، وتلبيةً لتطلعات أبناء وبنات دولة الإمارات.

كما أعرب عبدالله علي بن زايد الفلاسي، نائب رئيس مجلس تنمية الموارد البشرية الإماراتية في دبي، عن الشكر والعرفان للقيادة الرشيدة ورفع أسمى آيات العرفان والامتنان إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، على تمديد برنامج «نافس»، وحرصه الدائم على رفاه المواطن واستقراره.

واهتمامه المستمر بكل ما يعزز جودة حياة أبناء الوطن، ولا سيما في هذه المرحلة؛ إذ يجسّد تمديد البرنامج بادرة كريمة تعكس حرص سموه على تمكين الكوادر الوطنية، وتعزيز استقرار الأسرة، وترسيخ دورها كشريك أساسي في مسيرة التنمية.

وأضاف: يأتي إطلاق البرامج المخصصة لدعم أبناء المواطنات وزوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص، وإقرار علاوة الأبناء دون حد أقصى لعددهم، ليجسد التزام الدولة الراسخ بتمكين الأسرة وتعزيز استقرارها، وليؤكد التوجُّهات الوطنية نحو إرساء بيئة عمل أكثر جاذبية واستدامة، تسهم في توسيع مشاركة الكفاءات الوطنية في القطاعات الحيوية، وترسّخ اقتصاداً أكثر تنافسية واستدامة، قادراً على صناعة مستقبل قائمٍ على الإنسان.

وقال إن إطلاق حزمة التحديثات على برنامج نافس، ومن ضمنها البرامج الوطنية المخصصة لدعم أبناء المواطنات وزوجات المواطنين العاملات في القطاع الخاص، يعكس التزام الدولة الراسخ بتمكين الأسرة وتعزيز استقرارها.

وقد تم تمديد برنامج «نافس» حتى عام 2040، في خطوة تعكس حرص القيادة الرشيدة على استدامة برامج التوطين، وتوفير بيئة عمل جاذبة ومستقرة للمواطنين، وترسيخ دورهم شريكا رئيساً في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة لدولة الإمارات.