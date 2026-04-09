رعاية متواصلة واستجابة سريعة تدعم تعافي المتأثرين من الاعتداءات الإيرانية

أجرى وفد مشترك من دائرة الطاقة - أبوظبي ومجموعة موانئ أبوظبي وعدد من مسؤولي الجهات الحكومية، بالتعاون مع مركز إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لإمارة أبوظبي، زيارة ميدانية إلى مدينة شخبوط الطبية للاطمئنان على الأفراد الذين تأثروا نتيجة الاعتداءات الإيرانية السافرة على الإمارة، في إطار المتابعة المستمرة للحالات والتأكد من تكامل الجهود بين مختلف الجهات المعنية.

شملت الزيارة التي ترأسها معالي الدكتور عبدالله حميد الجروان، رئيس دائرة الطاقة - أبوظبي، والكابتن محمد جمعة الشامسي، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبوظبي، جولة ميدانية اطّلع خلالها الوفد على آليات التعامل مع المتأثرين منذ لحظة الاستجابة الأولى وحتى مراحل الرعاية اللاحقة، حيث تم استعراض منظومة العمل المشتركة التي تضمن سرعة التدخل ودقة توجيه الموارد وفق أولويات الحالة. وناقش الوفد مع الفرق المختصة مسارات التنسيق التشغيلي بين الجهات الصحية والإسعافية والأمنية.