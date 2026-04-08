حاكم أم القيوين يعزي في وفاة سلطان العليلي

سعود المعلا خلال تقديم واجب العزاء
  قدّم صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله، سلطان سعيد بن عسكور العليلي.

وأعرب سموه، خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة فلج المعلا بأم القيوين، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيد، داعياً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

حضوررافق سموه خلال تقديم واجب العزاء الشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا، رئيس دائرة السياحة والآثار، والشيخ أحمد بن ناصر بن أحمد المعلا، المستشار الخاص لصاحب السمو حاكم أم القيوين.  