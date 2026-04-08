دفاعاتنا تتصدى لـ 2767 صاروخاً ومسيّرة منذ بدء العدوان

تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية، أمس، مع صاروخ باليستي و11 طائرة مسيّرة قادمة من إيران.

وأعلنت وزارة الدفاع أنه منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة، تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 520 صاروخاً باليستياً، و26 صاروخاً جوالاً، و2221 طائرة مسيّرة.

ولم تُسجَّل أي حالات استشهاد أو إصابات أو وفيات خلال الساعات الماضية، ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة بلغ إجمالي عدد الشهداء شهيدين.

إضافة إلى استشهاد مدني من الجنسية المغربية متعاقد مع القوات المسلحة، فيما بلغ إجمالي عدد القتلى 10 مدنيين من الجنسيات: الباكستانية، والنيبالية، والبنغلادشية، والفلسطينية، والهندية، والمصرية.

إصابات

كما بلغ إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة على دولة الإمارات 221 إصابة، من جنسيات متعددة تشمل:

الإماراتية، والمصرية، والسودانية، والإثيوبية، والفلبينية، والباكستانية، والإيرانية، والهندية، والبنغلادشية، والسريلانكية، والأذربيجانية، واليمنية، والأوغندية، والإريترية، واللبنانية، والأفغانية، والبحرينية، والقمرية، والتركية، والعراقية، والنيبالية، والنيجيرية، والعمانية، والأردنية، والفلسطينية، والغانية، والإندونيسية، والسويدية، والتونسية، والمغربية، والروسية.

وتعاملت الجهات المختصة، أمس، مع حادث نجم عن استهداف مبنى إداري تابع لشركة الثريا للاتصالات بالمنطقة الوسطى في الشارقة بصاروخ باليستي قادم من إيران.

وأسفر الحادث عن تعرض شخصين من الجنسية الباكستانية لإصابات متوسطة، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي الرعاية الصحية.

وأكدت شركة «سبيس 42» أن عملياتها تسير بشكل طبيعي ودون أي تأثير على الخدمات المقدمة. وأوضحت أن جميع خدمات وبنية الثريا التحتية لا تزال سليمة بالكامل، وتواصل تنفيذ مهامها دون أي انقطاع في الخدمات المقدمة للعملاء والشركاء.

لم تُسجَّل خسائر بشرية خلال الساعات الماضية إثر الاعتداءات الإيرانية السافرة

«سبيس 42»: عملياتنا تسير بشكل طبيعي والخدمات متواصلة