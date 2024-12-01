أحمد بن سعود المعلا يحضر مراسم يوم الشهيد بأم القيوين

حضر الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين أمس مراسم إحياء ذكرى «يوم الشهيد» بميدان النصب التذكاري للشهداء بأم القيوين.

استهلت المراسم بتنكيس العلم ووقفة صمت إجلالاً وتقديراً لشهداء الوطن الأبرار وتخليداً لذكراهم الغالية، ثم رفع الشيخ أحمد بن سعود المعلا، العلم مع السلام الوطني لدولة الإمارات.

وأكد الشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا أن يوم الشهيد، يجسد أسمى معاني التضحية والإيثار التي تحلى بها شهداء الإمارات الأبطال في سبيل رفعة الوطن وتعزيز مكانته بين الأمم، وقال إن ملاحم أبطالنا ستبقى خالدة في صفحات التاريخ.

وأضاف إن دولة الإمارات، لن تنسى أبداً تضحيات شهداء الوطن الأبرار الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة لتظل راية الوطن عالية خفاقة، مؤكداً أن يوم الشهيد مناسبة وطنية خالدة يلتف فيها الشعب حول قيادته بقلوب صادقة، لإكمال المسيرة وتجديد الولاء للقيادة والانتماء للوطن، وغرس روح التضحية في نفوس أجيال المستقبل. حضر الفعالية ناصر سعيد التلاي مدير الديوان الأميري وسيف حميد سالم مدير مكتب سمو ولي عهد أم القيوين والعميد حميد مطر بن عجيل نائب قائد عام شرطة أم القيوين وعدد من المسؤولين.