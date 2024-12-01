محمد بن زايد: راية الإمارات ستظل شامخة بأبنائها الأوفياء

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أن راية الإمارات ستظل شامخة دائماً بأبنائها الأوفياء الذين يتسابقون لرفعتها وعزها وتقدمها في كل المجالات، معرباً سموه عن تقدير تضحيات شهدائنا الأبرار، والاعتزاز بذويهم وتقديم كل أوجه الرعاية لهم.

وفي تغريدة بمناسبة يوم الشهيد الذي يوافق 30 نوفمبر من كل عام قال صاحب السمو رئيس الدولة، حفظه الله: «في «يوم الشهيد» نعبر عن تقديرنا لتضحيات شهدائنا الأبرار الذين ضربوا المثل والقدوة في حب الوطن والدفاع عنه وتجسيد قيمه ومبادئه، ونؤكد اعتزازنا بذويهم وتقديم كل أوجه الرعاية لهم.

وإن شاء الله تعالى ستظل راية الإمارات شامخة دائماً بأبنائها الأوفياء الذين يتسابقون لرفعتها وعزها وتقدمها في كل المجالات».