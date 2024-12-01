محمد بن راشد: جميع التضحيات تتصاغر أمام تضحيات الشهداء



أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أن جميع التضحيات تتصاغر أمام تضحيات الشهداء.

وأضاف سموه بمناسبة يوم الشهيد الذي يصادف 30 نوفمبر من كل عام أن جميع من في الوطن يقف في يوم الشهيد إجلالاً لدماء الشهداء.



ودون سموه: «في يوم الشهيد.. تتصاغر جميع التضحيات أمام تضحيات الشهداء.. ويقف جميع من في الوطن إجلالاً لدماء الشهداء.. وتبقى راية الوطن خفاقةً عاليةً تحلق بأرواح الشهداء.. المجد للشهيد.. المجد للوطن».

جاء ذلك في تدوين لسموه على حسابه الرسمي عبر منصة إكس مرفقاً بفيديو من أشعار سموه يشيد بمناقب قواتنا المسلحة النشامى أهل الحمية.

‏

يا موطني يحمي حماك النشاما

جنود شعبك من بنيك المغاوير

أهل الحمية الطيبين الكراما

وأهل الشجاعة في ظلام المخاطير

يحمون أرضك والبحر والغماما

في برك وبحرك وجوك بتدبير

الارض أرض الروح لاجلك تساما

سوم الكريم اللي مايخاف المخاسير