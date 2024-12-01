حمدان بن محمد: ذكرى شهدائنا خالدة في قلب كل إماراتي



أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بمناسبة يوم الشهيد الذي يصادف الـ30 من نوفمبر من كل عام أن ذكرى شهدائنا خالدة في قلب كل إماراتي كمثال لعمق الولاء وصدق الانتماء.



وأضاف سموه: «في يوم الشهيد، تقف الإمارات بكل إجلال أمام تضحيات شهدائنا الذين ارتقوا بأرواحهم لتبقى راية أمجادنا خفاقةً.

ستبقى ذكراهم خالدة في قلب كل إماراتي كمثال لعمق الولاء وصدق الانتماء».



جاء ذلك في تدوينة لسموه على حسابه الرسمي عبر منصة «إكس» مصحوبة بفيديو لقصيدة من أشعار سموه يتفاخر بها بمآثر شهدائنا الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم ودمائهم العطرة ليكونوا سياجاً منيعاً للوطن .



ضفتوا على المجد القديم لداركم مجد جديد

ماقال زايد باننا واحد في حرب أو في أمن

لبلادكم سطرتوا الأمجاد بالفعل المجيد

تفاخري يا أمة الإسلام واشهد يازمن

أشرف قبر بعد الرسل والأنبيا قبر الشهيد

وأعز وأنبل تضحية ما قدمت لاجل الوطن