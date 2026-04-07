دفاعاتنا تتصدى لـ 2755 صاروخاً ومسيّرة منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة

تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية أمس مع 12 صاروخاً باليستياً وصاروخين جوالين و19 طائرة مسيّرة قادمة من إيران.

وأعلنت وزارة الدفاع أنه منذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة، تعاملت الدفاعات الجوية الإماراتية مع 519 صاروخاً باليستياً، و26 صاروخاً جوالاً، و2210 طائرات مسيّرة.

وأدت هذه الاعتداءات إلى إصابة 4 بإصابات تتراوح بين البسيطة والمتوسطة والبليغة، وبذلك يبلغ إجمالي عدد حالات الإصابات 221 إصابة، من جنسيات متعددة تشمل الإماراتية، والمصرية، والسودانية، والإثيوبية، والفلبينية، والباكستانية، والإيرانية، والهندية، والبنغلاديشية، والسريلانكية، والأذربيجانية، واليمنية، والأوغندية، والإريترية، واللبنانية، والأفغانية، والبحرينية، وجزر القمر، والتركية، والعراقية، والنيبالية، والنيجيرية، والعمانية، والأردنية، والفلسطينية، والغانية، والإندونيسية، والسويدية، والتونسية، والمغربية، والروسية.

ولم تُسجَّل أي حالات استشهاد أو وفيات خلال الساعات الماضية، وبذلك، ومنذ بدء الاعتداءات الإيرانية السافرة، بلغ إجمالي عدد الشهداء شهيدين إضافة إلى استشهاد مدني من الجنسية المغربية متعاقد مع القوات المسلحة، فيما بلغ إجمالي عدد القتلى 10 مدنيين من الجنسيات الباكستانية، والنيبالية، والبنغلاديشية، والفلسطينية، والهندية، والمصرية.

سقوط شظايا

وأعلنت الجهات المختصة في إمارة أبوظبي أنها تعاملت مع حادث نتيجة سقوط شظايا على شركة نظم رنين في مدينة أبوظبي الصناعية مصفح - إيكاد، إثر الاعتراض الناجح من قبل الدفاعات الجوية.

وذكر مكتب أبوظبي الإعلامي أن الحادث أسفر عن تعرض شخص من الجنسية الغانية لإصابة متوسطة.

كما أعلنت الجهات المختصة في الفجيرة أنها تعاملت مع حادث ناجم عن استهداف مبنى شركة الاتصالات «دو» في الإمارة، بطائرة مسيرة قادمة من إيران.

وذكر المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة أنه لم يتم تسجيل أية إصابات.