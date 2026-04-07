حاكم الشارقة: العمل جارٍ على تنفيذ مشاريع مبهرة في خورفكان تسعد أهلها وزوارها

أكد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن مدينة خورفكان مؤهلة بطبيعتها لإنشاء الكثير من المشاريع المبهرة، وأن العمل جارٍ لتنفيذ العديد منها ليسعد أهل المدينة وزوارها، كاشفاً سموه عن محمية في شاطئ «القلقلي» بخورفكان، تضم نوعاً فريداً من «السحالي» لا يوجد في أي مكان بالعالم إلا هناك، موضحاً سموه أنه تم تسجيل انفراد خورفكان عالمياً بهذا النوع من السحالي.

وقال سموه في مداخلة هاتفية عبر برنامج «الخط المباشر»: توجد على شاطئ «القلقلي» بمدينة خورفكان محمية ممنوع الدخول إليها، بسبب وجود جبال منخفضة على حافة الشاطئ تعيش فيها «سحالٍ» في جحور تحت الصخور.

وتخرج من جحورها لتتغذى على السلطعون «القباقب» الصغيرة التي تأتي هي أيضاً إلى هذا المكان للبحث عن الغذاء، ونحن نحافظ على هذا النوع من السحالي لأنها غير موجودة في أي مكان في العالم إلا في الشارقة، وهي مسجَّلة دولياً باسم إمارة الشارقة «مدينة خورفكان»، ولذلك نحن نحميها وممنوع الدخول إلى هذه المحمية.

وتابع سموه: في الوقت نفسه عملنا مشروعاً جديداً وهو أننا نرتفع بعيداً عن هذه الأماكن الموجودة فيها جحور السحالي، وننشئ استراحات في هذه الجبال المائلة لتتمكّن الناس من الجلوس ومشاهدة هذه المناظر الجميلة، وسيتكفل مصرف الشارقة الإسلامي بالمشروع في جبال «القلقلي».

وعندما يتم افتتاح الطريق سيتمكن الأهالي والزوار من الجلوس في هذه الأماكن المرتفعة والاستمتاع بالإطلالة الجميلة دون النزول إلى المحمية والعبث فيها، علماً بأن منطقة محمية السحالي هي أصلاً لا تصلح للتنزه والسباحة لأنها تضم أسماك القرش.

وأضاف صاحب السمو حاكم الشارقة: العمل جار الآن لإكمال جميع احتياجات المساكن الموجودة بالقرب من منطقة المصلى عند الدوار بخورفكان؛ من تعبيد الطرق وتجهيز الصرف الصحي وغيرها من الاحتياجات.

وبالنسبة للجبال ذات اللون الأسود الموجودة في خورفكان فنحن نحافظ عليها ولا نغير في طبيعتها، وإنما نقوم بزراعة أشجار خاصة من خلال شركة متخصصة تعمل تحت إشرافنا، لتنقية الهواء من خلال امتصاص ثاني أكسيد الكربون وإنتاج الأكسجين النقي للناس. واختتم سموه: نحن ننجز هذه المشاريع لإسعاد الناس.