تقلبات جوية وفرص هطول أمطار على الدولة حتى 13 الجاري

متابعة - موفق محمد، أحمد أبوالفتوح

توقّع المركز الوطني للأرصاد أن تشهد الدولة خلال الفترة من اليوم وحتى صباح الاثنين 13 أبريل الجاري أحوالاً جوية متقلبة، تتدرج بين الأجواء المستقرة وفرص هطول الأمطار على مناطق متفرقة من الدولة.

وذكر المركز، في بيان له أمس، أن الطقس سيكون اليوم ونهار الغد صحواً إلى غائم جزئياً مغبراً أحياناً، مع نشاط ملحوظ للرياح الشمالية الغربية تكون نشطة إلى قوية ومثيرة للغبار والأتربة، يصاحبها انخفاض في درجات الحرارة، في حين يكون البحر مضطرباً إلى شديد الاضطراب أحياناً.

ويتوقع تدفق السحب من جهة الغرب نحو الدولة على فترات متباعدة اعتباراً من يوم الخميس وحتى صباح الاثنين، تتخللها فرص سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة، قد تكون غزيرة أحياناً على بعض المناطق، خاصة المناطق الغربية والشرقية.

ونجحت دائرة البلديات والنقل بأبوظبي في التعامل بكفاءة عالية مع تداعيات موجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها الإمارة الأسبوع الماضي، حيث تمكنت من إدارة كميات من الأمطار تعادل نحو 32 ألف مسبح أولمبي، في إطار جهود متواصلة لضمان استمرارية الحياة اليومية والحفاظ على سلامة المجتمع.

وشهدت أبوظبي خلال الفترة الماضية هطول أمطار كثيفة، استدعت تفعيل خطط الطوارئ والاستجابة السريعة، إذ واصلت الفرق الميدانية عملها على مدار الساعة دون توقف، للتعامل مع تجمعات المياه وضمان انسيابية الحركة المرورية في مختلف مناطق الإمارة.

واعتمدت الدائرة على منظومة تشغيلية متكاملة، شارك فيها أكثر من 2400 كادر ميداني مدعومين بأكثر من 850 معدة متخصصة، إلى جانب تشغيل أكثر من 610 صهاريج مياه، ما أسهم في تسريع عمليات سحب المياه والحد من تأثيراتها في البنية التحتية والطرق. وتعكس هذه الجهود مستوى الجاهزية العالية التي تتمتع بها أبوظبي في إدارة الأزمات.

حيث تمت معالجة كميات ضخمة من مياه الأمطار بلغت أكثر من 80 مليون متر مكعب من مياه الأمطار، ما يعادل 32 ألف مسبح أولمبي، في مؤشر واضح على كفاءة البنية التحتية وقدرة الجهات المعنية على التعامل مع الظروف الجوية الاستثنائية.

وأكدت الدائرة أن العمل الميداني لم يتوقف منذ بدء الحالة الجوية. وشهدت رأس الخيمة، أمس، هطول أمطار على المناطق الجنوبية، وتركز بمناطق شوكة والغيل والمناطق المجاورة.

وأوضح المهندس خالد فضل العلي، المدير العام لدائرة الخدمات العامة، نجاح الفرق الميدانية في التعامل بكفاءة مع تداعيات الحالة الجوية الأخيرة، ضمن منظومة تشغيلية استباقية عكست جاهزية عالية في إدارة الأزمات، بما يضمن سلامة المجتمع واستمرارية الخدمات.

مشيراً إلى مواصلة تنفيذ خطط التعافي عبر استجابة مكثفة وعلى مدار الساعة أسهمت في إعادة الأوضاع إلى طبيعتها خلال وقت قياسي، من خلال سحب تجمعات مياه الأمطار، وتنظيف الطرق والمناطق السكنية، وإزالة المخلفات، وتعزيز كفاءة شبكات تصريف المياه.

وأشار إلى أن الفرق الميدانية تمكنت من سحب وتصريف نحو 2.449.500 متر مكعب من مياه الأمطار، باستخدام منظومة متكاملة ضمت 152 صهريجاً و95 مضخة ثابتة ومتنقلة، وبدعم من 671 عنصراً ميدانياً، ما أسهم في تسريع عمليات المعالجة والحد من التأثيرات الميدانية للحالة الجوية.

وأضاف: فعّلت الدائرة خطط الطوارئ بشكل فوري، مع توزيع الفرق والمعدات وفق أولويات المناطق الأكثر تأثراً، الأمر الذي عزز سرعة الاستجابة وأسهم في الحفاظ على انسيابية الحركة المرورية.

واستقبلت الدائرة خلال الفترة الأخيرة أكثر من 4000 بلاغ، جرى التعامل معها وفق مستويات الأولوية وخطورة الحالة، من خلال تدخلات سريعة شملت إزالة تجمعات المياه والرمال والصخور، ومعالجة الأضرار الطفيفة في الطرق والمرافق العامة.