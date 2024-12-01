محمد بن زايد ومحمد بن راشد في ذكرى 30 نوفمبر: الشهداء جسدوا قيمنا وجميع التضحيات تتصاغر أمامهم

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بمناسبة يوم الشهيد الذي يوافق 30 نوفمبر من كل عام، أمس، أن راية الإمارات ستظل شامخة دائماً بأبنائها الأوفياء الذين يتسابقون لرفعتها وعزها وتقدمها وأن جميع التضحيات تتصاغر أمام تضحيات الشهداء.

وقال صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في تدوين عبر منصة «إكس»: «في يوم الشهيد نعبر عن تقديرنا لتضحيات شهدائنا الأبرار الذين ضربوا المثل والقدوة في حب الوطن والدفاع عنه وتجسيد قيمه ومبادئه، ونؤكد اعتزازنا بذويهم وتقديم كل أوجه الرعاية لهم. وإن شاء الله تعالى ستظل راية الإمارات شامخة دائماً بأبنائها الأوفياء الذين يتسابقون لرفعتها وعزها وتقدمها في كل المجالات».

وفي تدوين مماثل قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «في يوم الشهيد، تتصاغر جميع التضحيات أمام تضحيات الشهداء، ويقف جميع من في الوطن إجلالاً لدماء الشهداء، وتبقى راية الوطن خفاقة عالية تحلق بأرواح الشهداء، المجد للشهيد، المجد للوطن».

وأرفق سموه التدوين بفيديو من أشعاره مشيداً ببسالة قواتنا المسلحة.

وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة: «إن المناسبة هي تجديد للعهد على مواصلة البذل والعطاء للحفاظ على الإمارات عزيزة منيعة مرفوعة الهامة والراية».

وأكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أن ذكرى شهدائنا خالدة في قلب كل إماراتي كمثال لعمق الولاء وصدق الانتماء.

وقال سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية: «إن الشهيد سيبقى في ذاكرة الوطن منارة لمسيرة الإمارات ونبراساً لشعبها».

وأكد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي رئيس مجلس دبي للإعلام، أن شهداء الإمارات هم نبراس عزّنا ومصدر فخرنا الدائم.