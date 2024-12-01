رئيس الدولة يؤكد للأسد تضامن الإمارات مع سوريا ودعمها في محاربة الإرهاب

أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله” اليوم اتصالاً هاتفياً مع فخامة بشار الأسد رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة.

وبحث سموه والرئيس بشار الأسد - خلال الاتصال - تطورات الأوضاع في سوريا، إضافة إلى مجمل القضايا والملفات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد سموه تضامن دولة الإمارات مع سوريا ودعمها في محاربة الإرهاب والتطرف، كما شدد على موقف دولة الإمارات الداعم لجميع الجهود والمساعي المبذولة لإيجاد حل سلمي للأزمة السورية بما يحقق تطلعات الشعب السوري الشقيق إلى الاستقرار والتنمية ويضمن وحدة سوريا وسيادتها على كامل أراضيها.