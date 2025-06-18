عمار بن حميد يبحث مع سفير أستراليا علاقات التعاون

استقبل سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، في مبنى الدوائر الجديد بالديوان الأميري، رضوان جدوت سفير أستراليا لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه.

ورحّب سموّ وليّ عهد عجمان، بالسّفير الأسترالي، وتبادل معه الأحاديث الوديّة التي من شأنها تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في شتّى المجالات، كما بحثا عدداً من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

من جهته، أعرب السّفير رضوان جدوت والوفد المرافق له، عن عميق شكرهم وتقديرهم لسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال، مشيدين بعمق العلاقات التي تربط البلدين الصديقين على الصعد كافة.

حضر اللقاء الشيخ راشد بن عمار بن حميد النعيمي، نائب رئيس نادي عجمان الرياضي، ومروان المهيري مدير عام الديوان الأميري بعجمان، ويوسف محمد النعيمي مدير عام دائرة التشريفات والضيافة، وأحمد إبراهيم راشد الغملاسي رئيس مكتب سمو ولي عهد عجمان، وسالم سيف المطروشي نائب مدير ديوان حاكم عجمان، ووليد خليل أحمد الهاشمي المستشار في الديوان الأميري.