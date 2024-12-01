Al Bayan
مباشرsupplication-downloadملاحقepaper-downloadنسخة الـ PDF
today-time
prayer-time
الإمارات

طحنون بن زايد: الشهداء جادوا بأرواحهم فداء للوطن

undefined's profile picture

البيان

أبوظبي


أكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني أن شهداء الوطن جادوا بأرواحهم الطاهرة فداء للوطن ودفاعاً عن حماه وصون منجزاته.

وقال سموه في تغريدة على حسابه في منصة «إكس»: «نستذكر في يوم الشهيد مآثر شهداء الوطن الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة فداء للوطن ودفاعاً عن حماه وصون منجزاته، ونتوجه لذويهم بخالص الامتنان والعرفان على ما قدموه من الصبر والثبات والفخر بتضحيات أبنائهم في سبيل إعلاء راية وطنهم..

حفظ الله دولة الإمارات وأدام عليها نعمة الأمن والأمان، والرخاء والازدهار، ورحم الله شهداءها الأبرار».