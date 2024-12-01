طحنون بن زايد: الشهداء جادوا بأرواحهم فداء للوطن



أكد سمو الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان نائب حاكم إمارة أبوظبي مستشار الأمن الوطني أن شهداء الوطن جادوا بأرواحهم الطاهرة فداء للوطن ودفاعاً عن حماه وصون منجزاته.



وقال سموه في تغريدة على حسابه في منصة «إكس»: «نستذكر في يوم الشهيد مآثر شهداء الوطن الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة فداء للوطن ودفاعاً عن حماه وصون منجزاته، ونتوجه لذويهم بخالص الامتنان والعرفان على ما قدموه من الصبر والثبات والفخر بتضحيات أبنائهم في سبيل إعلاء راية وطنهم..

حفظ الله دولة الإمارات وأدام عليها نعمة الأمن والأمان، والرخاء والازدهار، ورحم الله شهداءها الأبرار».