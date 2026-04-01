سلطان القاسمي يشهد ختام أيام الشارقة المسرحية في دورتها الـ35

شهد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس، بحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة، حفل ختام الدورة الــ35 من أيام الشارقة المسرحية، والذي أقيم بقصر الثقافة.

وتفضل صاحب السمو حاكم الشارقة بتكريم كل من الفنانين القديرين محمد جابر من دولة الكويت، الفائز بجائزة الشارقة للإبداع المسرحي في دورتها الـ19، والفنان الإماراتي جمال السميطي الشخصية المحلية المكرمة.

وشاهد صاحب السمو حاكم الشارقة والحضور عرضين مرئيين استعرضا سيرة الفنانين المكرّمين، مسلطين الضوء على مسيرتهما الحافلة وإسهاماتهما الكبيرة في إثراء وتطوير المسرح، وما قدماه من أعمال رائدة تركت بصمة واضحة في المشهد الثقافي والفني، إلى جانب استعراض أبرز المحطات الفنية التي شكّلت تجربتهما، والأدوار المؤثرة التي قدّماها على خشبة المسرح.

فضلاً عن جهودهما في دعم المواهب الشابة والمساهمة في ترسيخ مكانة المسرح الإماراتي على المستويين المحلي والعربي. وتفضل سمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي بتكريم الفائزين بجوائز أيام الشارقة المسرحية في دورتها الـ35.

إلى جانب سموهما، شهد الحفل الشيخ الدكتور سالم بن عبدالرحمن القاسمي رئيس مكتب سمو الحاكم، وعبدالله محمد العويس رئيس دائرة الثقافة، ومحمد عبيد الزعابي رئيس دائرة التشريفات والضيافة، وعدد من كبار المسؤولين والفنانين والإعلاميين والمسرحيين.