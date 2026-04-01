«تنفيذي الشارقة» يصدر قراراً بتنظيم محطات شحن المركبات الكهربائية

ترأس سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، صباح أمس، بحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.

ووجه المجلس الشكر والتقدير لفريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة الشارقة، ولكافة الجهات المحلية والاتحادية والقطاع الخاص والموظفين الذين عملوا خلال الحالة المدارية التي شهدتها الدولة في الأسبوع الماضي.

وناقش المجلس عدداً من الموضوعات المعنية بمتابعة أداء الدوائر والهيئات الحكومية، والتشريعات والقوانين التي تهدف إلى تطوير منظومة العمل الحكومي، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة، بما يدعم مسيرة التنمية الشاملة في إمارة الشارقة.

واعتمد المجلس مشروع قانون بشأن تنظيم جامعة الفنون في الشارقة، ووجه المجلس أمانته العامة بإحالة المشروع إلى المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة لمناقشته واستكمال دورته التشريعية.

كما أصدر المجلس قراراً بشأن تنظيم محطات شحن المركبات الكهربائية، بهدف تنظيم عمليات تركيب وتشغيل محطات الشحن الكهربائية في الإمارة، وتوفير بنية تحتية متطورة مرتبطة بها، بما في ذلك تطبيقات التوصيل والتعرفة الخاصة بمعدات إمداد المركبات الكهربائية وخدمات شحن المركبات الكهربائية.

وأصدر المجلس قراراً بتعديل قرار المجلس رقم (31) لسنة 2025م بشأن تشكيل لجنة ترخيص المهنيين الاجتماعيين العاملين في العمل الاجتماعي في إمارة الشارقة.