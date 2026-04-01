تطوير وتأهيل الطرق الداخلية والخارجية في الظفرة

نفذت بلدية منطقة الظفرة 38 أمر عمل لتطوير وتأهيل الطرق الداخلية والخارجية على مستوى مدن المنطقة، وشملت أعمال التأهيل والتحسين صيانة طرق بطول 96 كيلو متراً.

بالإضافة إلى تنفيذ أعمال البلاط المتشابك «الإنترلوك» بمساحة 15000 متر مربع، وعمل حواجز خرسانية بطول 2 كيلو متر، وتركيب لوحات إرشادية بعدد 8169 لوحة، لتعزيز سهولة الوصول إلى المرافق والخدمات العامة من خلال توفير لوحات توجيهية واضحة، وتنظيم حركة الزوار والمركبات، وتحسين انسيابية التنقل في الطرق والمواقع العامة.

وكذلك تحسين المظهر الحضاري للطرق، بما يعكس الهوية المؤسسية للمدينة، ودعم تجربة الزوار والسكان بتوفير معلومات إرشادية دقيقة. كما نفذت البلدية مناطق تهدئة مرورية ملوّنة لخفض السرعات في عدد من المواقع الحيوية، باعتبارها أحد الحلول الفعالة في تهدئة السرعات، ورفع مستوى السلامة المرورية.

حيث تسهم هذه المعالجات الهندسية في توعية السائقين على تخفيف السرعة عند الاقتراب من أماكن تغير السرعات، ولتعزيز السلامة المرورية تم تركيب الحواجز والأسوار المعدنية والبوابات الإلكترونية.

ويهدف مشروع صيانة الطرق إلى تحسين السلامة المرورية، وتعزيز منظومة الطرق ورفع كفاءتها وتحسين أداء مكونات البنية التحتية بالشكل الذي يتلاءم مع معايير التنمية المستدامة في منطقة الظفرة، وتلبية احتياجات ومتطلبات مستخدمي الطرق. وتواصل بلدية منطقة الظفرة تطوير وتحسين وتأهيل شبكة الطرق والبنية التحتية على مستوى المنطقة من خلال أعمال الصيانة المستمرة، وعمليات التجميل الطبيعي للجزر الوسطية للطرق باستخدام النباتات البرية المحلية والأحجار التجميلية.