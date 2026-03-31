جائزة حميد بن راشد الدولية للاستدامة تستقبل المشاركات حتى 30 أبريل

أعلنت دائرة البلدية والتخطيط في عجمان استمرار استقبال المشاركات في الدورة الثالثة من جائزة حميد بن راشد الدولية للاستدامة حتى 30 أبريل المقبل.

وتعد الجائزة إحدى المبادرات الدولية الهادفة لدعم الابتكار البيئي، وتعزيز البحث العلمي التطبيقي في مجالات الاستدامة البيئية والتكنولوجيا الخضراء والتنمية المستدامة، انسجاماً مع توجهات رؤية عجمان 2030.

وقال الدكتور المهندس خالد معين الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الصحة العامة والبيئة في الدائرة، إن عروض المشاركين المتأهلين للمرحلة النهائية ستعقد خلال شهر أغسطس المقبل، فيما سيتم إعلان الفائزين وتكريمهم في أكتوبر 2026 ضمن فعاليات مؤتمر عجمان الدولي للبيئة.

وأشار إلى استحداث فئة جديدة في هذه الدورة بعنوان «الأفكار الابتكارية في مجال الاستدامة» لدعم تحويل الأفكار المبتكرة إلى مشاريع عملية قابلة للتطبيق، وتسهم في تحسين جودة البيئة والحياة.

تتضمن فئات الجائزة: البحوث العلمية في مجال الاستدامة، وفئة الشخصية البيئية التي تُكرّم شخصية بارزة أسهمت في دعم العمل البيئي ونشر الثقافة البيئية، وفئة المؤسسات المستدامة التي تُمنح للمؤسسات الحكومية أو الخاصة التي تطبق أفضل الممارسات البيئية، وتسهم في حماية الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة، إضافة إلى فئة الأفكار الابتكارية في مجال الاستدامة.