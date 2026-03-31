رئيسات اللجان النسائية بدبي يشاركن في عصف ذهني ضمن «تمكين بلس»

نظمت مؤسسة دبي للمرأة لقاءً جديداً لرئيسات اللجان النسائية بالجهات الحكومية وشبه الحكومية في دبي، العضوات في برنامج «تمكين بلس»، تضمن جلسة عصف ذهني لتبادل الأفكار حول سبل تعزيز الشراكة بين المؤسسة واللجان النسائية، بما يسهم في دعم منظومة العمل الحكومي بدبي، التي تولي أهمية كبيرة لتعزيز دور المرأة ومساعدتها على تحقيق التوازن بين مسؤولياتها المهنية وحياتها الاجتماعية والأسرية.

وخلال اللقاء، أكدت نعيمة أهلي، المدير التنفيذي للمؤسسة، أن برنامج «تمكين بلس»، الذي تم إطلاقه بتوجيهات حرم سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، سمو الشيخة منال بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة مؤسسة دبي للمرأة، يجسد التزام المؤسسة بدعم التوجهات الوطنية الهادفة إلى ترسيخ المشاركة المؤثرة للمرأة في مختلف القطاعات، من خلال تطوير برامج نوعية لبناء القدرات بالتعاون مع مؤسسات محلية وعالمية متخصصة، إلى جانب الإسهام في تطوير السياسات والتشريعات الداعمة بالتنسيق والتعاون مع الجهات الحكومية المعنية في حكومة دبي.

وأشارت المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمرأة إلى أن إشراك رئيسات اللجان النسائية والشركاء الاستراتيجيين في تصميم وتنفيذ المبادرات يشكل ركيزة أساسية في عمل المؤسسة، لا سيما في إطار خطتها الاستراتيجية 2026 – 2031، التي تركز على دعم التوازن بين الحياة المهنية والاجتماعية، وتبني سياسات وتشريعات تعزز استقرار وتمكين المرأة في بيئة العمل.

ويعد «تمكين بلس» أحد البرامج القيادية النوعية التي أطلقتها مؤسسة دبي للمرأة، ويضم 22 قيادية من رئيسات اللجان النسائية في الجهات الحكومية وشبه الحكومية، ويهدف إلى تنمية مهارات التفكير التحليلي واتخاذ القرار وتزويد المشاركات بأدوات القيادة الفعالة.