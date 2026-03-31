«مياه وكهرباء الإمارات» تتسلم 4 عروض لتطوير مشروع محطة النوف 1 للطاقة

تسلّمت شركة «مياه وكهرباء الإمارات»، الرائدة في مجال التنسيق المتكامل للتخطيط والشراء والإمداد وإدارة وتشغيل أنظمة شبكات نقل الماء والكهرباء في مختلف أنحاء دولة الإمارات، أربعة عروض تنافسية لتطوير مشروع محطة النوف 1 المستقلة لإنتاج الطاقة.

وتشمل العروض الأربعة المقدمة عرضاً من ائتلاف يضم كلاً من شركة الجميح للطاقة والمياه، وشركة سيمبكورب للصناعات، وشركة إي دي إف لحلول الطاقة، والعرض الثاني من ائتلاف يضمّ كلاً من شركة إنجي، وشركة كوريا للبنية التحيتة الخارجية والتطوير الحضري، وشركة كوريا ويسترن باور، في حين تقدّم بالعرض الثالث ائتلاف يضم شركتي كوريا للطاقة الكهربائية، وشركة الاتحاد للماء والكهرباء، أما العرض الرابع فمن شركة سوميتومو كوربوريشن.

وستكون محطة النوف 1 المستقلة سعة 3.3 جيجاوات، والمهيّأة لالتقاط الكربون، المحطة الأكبر من نوعها في الدولة لتوليد الكهرباء بالتوربينات الغازيّة ذات الدورة المركبة، كما يرسّخ هذا المشروع معياراً جديداً للأداء، من خلال استخدام توربينات غازية متطورة، تُعدّ من أكثر توربينات توليد الطاقة كفاءة.

تقع هذه المحطة ضمن مجمع النوف الجديد، أحدث موقع استراتيجي لشركة مياه وكهرباء الإمارات مخصص لقطاع الطاقة في أبوظبي، حيث يمتاز هذا الموقع الساحلي الاستراتيجي، بقدرته على استيعاب أحدث تقنيات توليد الكهرباء، وتحلية المياه بتقنية التناضح العكسي منخفضة الكربون، وقد تم تصميم المُجمع ليكون قابلاً للتوسعة على المدى البعيد.

ويتميز بمساحات واسعة، وبنية تحتية متطورة لدعم مشاريع مستقبلية متعددة لتوليد الكهرباء وتحلية المياه على مستوى المرافق، ما يؤكد التزام شركة مياه وكهرباء الإمارات بتطوير مجمعات طاقة متكاملة، من حيث الأداء والكفاءة والاستدامة البيئية.

وقال أحمد علي الشامسي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: «تواصل أبوظبي ترسيخ مكانتها واحدة من أهم الجهات الرائدة للاستثمار في البنية التحتية للطاقة، ويؤكد الإقبال الكبير من قبل المطورين الدوليين على التنافس لتطوير مشروع محطة النوف 1، على أهمية المشاريع الاستراتيجية التي تنفذها شركة مياه وكهرباء الإمارات، والنجاح الذي حققه نموذج المنتج المستقل في أبوظبي».