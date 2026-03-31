أحمد الفلاسي: استراتيجية الإمارات للفضاء 2031 مرحلة جديدة من الريادة العالمية

أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة ورئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء، أن اعتماد مجلس الوزراء، برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للاستراتيجية الوطنية للفضاء 2031 يمثل محطة تحولية واستراتيجية في مسار قطاع الفضاء في دولة الإمارات.

ويعكس رؤية وطنية واضحة للانتقال من مرحلة التأسيس وبناء القدرات إلى مرحلة خلق قيمة اقتصادية مستدامة وترسيخ الريادة العالمية، من خلال منظومة متكاملة يقودها الابتكار وتدعمها الشراكات.

وأوضح معاليه أن الاستراتيجية حددت أهدافاً طموحة تتماشى مع الأولويات الوطنية وتستثمر في المزايا التنافسية للدولة، حيث سيتم ضمان تحقيق هذه المستهدفات من خلال نهج تعاوني شامل يضم أكثر من 20 جهة وطنية ودولية من مختلف القطاعات، بما يعزز تكامل الأدوار ويتماشى مع أهداف رؤية نحن الإمارات 2031، ومئوية الإمارات 2071.

وأضاف معالي الدكتور الفلاسي: «تركز الاستراتيجية على بناء منظومة فضائية متكاملة قادرة على توليد قيمة اقتصادية مستدامة، من خلال تطوير بيئة جاذبة للاستثمارات الاستراتيجية، وتعزيز البنية التحتية المتقدمة، ودعم جهود البحث والتطوير.

وهو ما سيدعم مستهدفات مضاعفة عائدات اقتصاد الفضاء وترسيخ مكانة الدولة ضمن أقوى 10 اقتصادات فضائية بحلول عام 2031، إلى جانب رفع القيمة المضافة الاقتصادية لقطاع الفضاء بنسبة 60%».

وأكد معاليه أن وكالة الإمارات للفضاء ستقود تنفيذ هذه الاستراتيجية بصفتها الجهة المُمكّنة والمنظمة للقطاع، وبالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص، عبر إطلاق مبادرات وبرامج نوعية تركز على تنمية الكفاءات الوطنية، وتحفيز الاستثمار، ومضاعفة عدد الشركات العاملة في القطاع، بما يضمن جاهزية الدولة لقيادة الابتكار في اقتصاد فضائي عالمي متسارع.

مسيرة حافلة

وأشار معاليه إلى أن هذه الاستراتيجية تأتي امتداداً لمسيرة حافلة من الإنجازات النوعية التي حققها قطاع الفضاء الإماراتي على مدار السنوات القليلة الماضية.

حيث احتلت دولة الإمارات المرتبة العاشرة عالمياً في استكشاف الفضاء، وأصبحت خامس دولة تصل إلى كوكب المريخ وتوفر بيانات علمية يستفيد منها الوسط العلمي حول العالم؛ كما أطلقت الدولة أكثر من 35 قمراً اصطناعياً، وعملت على تأسيس أول برنامج عربي لتأهيل رواد الفضاء وأول صندوق استثماري فضائي عربي بقيمة 3 مليارات درهم.

وكانت أول دولة عربية ترأس لجنة الأمم المتحدة للاستخدامات السلمية للفضاء الخارجي. وعلى التوازي مع ذلك شهد القطاع نمواً متسارعاً، حيث ارتفع الإنفاق على البحث والتطوير تسعة أضعاف منذ عام 2019، وبلغ إجمالي الاستثمارات 44 مليار درهم على مدار السنوات الخمس الماضية.