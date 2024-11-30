ولي عهد الفجيرة: المبادرات الثقافية تمكن المجتمع من امتلاك وتطوير المهارات الفكرية

التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، في مكتبه بالديوان الأميري، كلاً على حدة إيزابيل أبو الهول، مؤسِّسة ومستشارة وعضو مجلس أمناء مؤسسة الإمارات للآداب وطارق الكندري، الرئيس التنفيذي لشركة فينكس برايم، ومؤسس مبادرة «كندري كرونكلز» الرقمية، على هامش محاضرته في مجلس محمد بن حمد الشرقي وجرى خلال اللقاء مع إيزابيل أبو الهول تبادل الحديث حول مجالات التعاون وآفاق العمل المشترك الذي يسهم في تحقيق استدامة أثر المبادرات والمشاريع الثقافية والنهوض بوعي أفراد المجتمع.

وأكد سمو ولي عهد الفجيرة، أهمية تعزيز المبادرات الثقافية النوعية بين مختلف القطاعات، وتمكين أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم من امتلاك وتطوير مهاراتهم الفكرية، وتزويدهم بالمعارف اللازمة لتعزيز وعيهم الإنساني والمجتمعي، والإسهام بفاعلية في مسيرة بناء الوطن، والنهوض بمحاور تنميته ونهضته في جميع المجالات.

من جهتها عبرت إيزابيل أبو الهول عن سعادتها بلقاء سمو ولي عهد الفجيرة، مشيدة بالتطور التنموي المشهود لإمارة الفجيرة على مختلف الصعد. كما التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، في قصر الرميلة، طارق الكندري، الرئيس التنفيذي لشركة فينكس برايم، ومؤسس مبادرة «كندري كرونكلز» الرقمية، على هامش محاضرته في مجلس محمد بن حمد الشرقي. وتم تبادل الحديث حول موضوع المحاضرة التي تساهم في تعزيز مفهوم الهوية عبر قراءة التاريخ وفهم الماضي.