انحسار الحالة الجوية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

وذكر المركز الوطني للأرصاد، بأن منطقة كلباء في إمارة الشارقة حلت في المرتبة الثانية بكمية امطار بلغت 65.8 ملم، تلتها منطقة أم الغاف في إمارة رأس الخيمة بـ60.6 ملم، في حين سجلت منطقة وادي الطوى في إمارة الفجيرة 57.2 ملم من الأمطار، وبلغت الكمية في منطقة الذيد بإمارة الشارقة 53.9 ملم.
أبوظبي
وتقديم الخدمات بكفاءة وفاعلية. ومن جانب آخر واصلت بلدية منطقة الظفرة الاستجابة للتقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، بنشرها لفرقها الميدانية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، لضمان السلامة العامة وحماية الممتلكات وانسيابية حركة المرور.
وحرصت بلدية مدينة العين على تعزيز التنسيق المشترك مع الشركاء الاستراتيجيين، مع جاهزية قنوات الاتصال على مدار الساعة لضمان سرعة الاستجابة واستمرارية الخدمات بكفاءة.
وذلك من خلال وضعها خطة استباقية متكاملة، بالإضافة إلى الجاهزية الميدانية على مدار الساعة، وتنسيق مستمر مع الشركاء، لضمان انسيابية الحركة، واستمرارية الخدمات الحيوية خلال التقلبات الجوية.
وبينت أن البلدية وضعت خطة استباقية للتعامل مع التقلبات الجوية، والقيام بالإجراءات الميدانية، ودعم جاهزية للتعامل مع تلك التقلبات، ومتابعة مباشرة مع فريق التشغيل من مهندسين وفنيين ومقاولي الشبكات في الميدان.
كما تم وضع خطة متكاملة لتصريف مياه الأمطار تعتمد على مشاريع السدود والوديان والعبارة الصندوقية ومضخات لسحب المياه.
حيث عملت فرقها المختصة بكفاءة عالية لتقديم الدعم بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن استمرارية الخدمات وسلامة المجتمع والبيئة.
الشارقة
ودعت يوم أمس القيادة العامة لشرطة الشارقة مستخدمي الطريق إلى اتخاذ شارع الإمارات العابر مساراً للتنقّل بين إمارة الشارقة وبقية إمارات ومدن الدولة؛ لانسيابية الحركة المرورية، وللاستفسارات وطلب الدعم دعت شرطة الشارقة الجمهور للتواصل عبر الرقم 901 على مدار الساعة.
عجمان
وأكد العقيد غيث خليفة الكعبي، مدير مركز شرطة المدينة الشامل، أن القيادة العامة لشرطة عجمان بادرت بتنفيذ مبادرة استباقية لتقديم خدمة إصدار شهادات إتلاف وفقدان للمركبات المتضررة، نتيجة تجمع مياه الأمطار في مختلف مناطق الإمارة، وذلك في إطار حرصها على تعزيز جودة الحياة وإسعاد أفراد المجتمع.
وأشار إلى أن فرق الدوريات المرورية والأمنية نفذت مسحاً ميدانياً شاملاً لمختلف مناطق الإمارة، لا سيما المناطق التي شهدت تجمعات كبيرة للمياه.
حيث تم رصد المركبات المتضررة التي تعرض بعضها لأعطال أو تلف، إضافة إلى فقدان لوحات أرقام بعض المركبات، وأتاحت تقديم الخدمة عبر تطبيق شرطة عجمان الذكي.
وأضاف أن شرطة عجمان قامت بإصدار شهادات الإتلاف والفقدان بشكل استباقي، الأمر الذي يمكن أصحاب المركبات من استكمال إجراءات إصلاح الأضرار لدى الوكالات أو شركات التأمين بسهولة ويسر.
الفجيرة
وواصلت بلدية الفجيرة، والدفاع المدني، وشرطة الفجيرة، بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذ خططها الميدانية بكفاءة عالية، من خلال متابعة الأوضاع أولاً بأول، ومعالجة تجمعات المياه، وضمان انسيابية الحركة المرورية.
وتأمين المناطق المتأثرة، ضمن منظومة عمل متكاملة اتسمت بالجاهزية وسرعة الاستجابة.
وأكد المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة، أن جميع طرق الإمارة تشهد حركة انسيابية عامة سواء الخارجية أو الداخلية؛ ولا توجد أي إغلاقات.
حيث توجد فرق العمل على مدار الساعة، مدعومة بمعدات حديثة وآليات متخصصة للشفط والتصريف، لضمان التعامل السريع مع تجمعات المياه والحد من تأثيرها في الحركة المرورية.
العمل مستمر
ضمن خطط مدروسة وبالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة، لضمان سرعة عودة الحياة إلى طبيعتها في مختلف مناطق الإمارة، مشيراً إلى أن الأمور كانت تحت السيطرة بفضل الجاهزية المسبقة والانتشار الميداني السريع.
منظومة عمل
وضمان انسيابية الحركة المرورية، وتأمين المناطق المتأثرة، ضمن منظومة عمل متكاملة تقوم على سرعة الاستجابة والجاهزية العالية.
وأكد المهندس خالد فضل العلي، المدير العام لدائرة الخدمات العامة، أن الفرق الميدانية والهندسية في الدائرة تواصل عملها على مدار الساعة، ضمن منظومة عمل متكاملة ترتكز على الجاهزية العالية والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات، بهدف التعامل الفوري مع البلاغات الواردة والتقليل من أي آثار محتملة للحالة الجوية.