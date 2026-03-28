انحسار الحالة الجوية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

متابعة - فريق المحليات

كشف المركز الوطني للأرصاد انحسار الحالة الجوية التي تشكلت خلال الأيام الماضية، وأدت لهطولات مطرية مختلفة الشدة في أنحاء مختلفة من الدولة، وتوقع المركز أن يكون الطقس اليوم صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

تصوير: يوسف الهرمودي وزيشان أحمد وإيريك أرازاس

وأشار تقرير صادر من المركز الوطني للأرصاد حول معدلات كميات الأمطار التي شهدتها مناطق الدولة، أمس الأول، إلى تصدر منطقة شوكة في إمارة رأس الخيمة قائمة أعلى كميات الأمطار المسجلة بواقع 77.5 ملم.

وذكر المركز الوطني للأرصاد، بأن منطقة كلباء في إمارة الشارقة حلت في المرتبة الثانية بكمية امطار بلغت 65.8 ملم، تلتها منطقة أم الغاف في إمارة رأس الخيمة بـ60.6 ملم، في حين سجلت منطقة وادي الطوى في إمارة الفجيرة 57.2 ملم من الأمطار، وبلغت الكمية في منطقة الذيد بإمارة الشارقة 53.9 ملم.

وتعكس هذه المعدلات استمرار تأثر الدولة بالحالة الجوية التي تشهدها، وما يصاحبها من هطول أمطار على مناطق متفرقة، وسط متابعة مستمرة من الجهات المختصة لضمان سلامة المجتمع.

أبوظبي

وواصلت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي جهود الاستجابة من خلال توجيه الفرق الميدانية لرفع الجاهزية التشغيلية وتسريع وتيرة الاستجابة، مع الحفاظ على تكامل الاستعدادات وتسخير الموارد كافة، لضمان السلامة العامة.

وتقديم الخدمات بكفاءة وفاعلية. ومن جانب آخر واصلت بلدية منطقة الظفرة الاستجابة للتقلبات الجوية التي تشهدها المنطقة، بنشرها لفرقها الميدانية بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، لضمان السلامة العامة وحماية الممتلكات وانسيابية حركة المرور.

وحرصت بلدية مدينة العين على تعزيز التنسيق المشترك مع الشركاء الاستراتيجيين، مع جاهزية قنوات الاتصال على مدار الساعة لضمان سرعة الاستجابة واستمرارية الخدمات بكفاءة.

وذلك من خلال وضعها خطة استباقية متكاملة، بالإضافة إلى الجاهزية الميدانية على مدار الساعة، وتنسيق مستمر مع الشركاء، لضمان انسيابية الحركة، واستمرارية الخدمات الحيوية خلال التقلبات الجوية.

وفي هذا الإطار قالت شمسة النيادي، مدير إدارة الطوارئ واستمرارية الأعمال في بلدية مدينة العين: «تؤكد بلدية مدينة العين أن الطرق والأنفاق سالكة، وتشهد انسيابية مرورية طبيعية».

وبينت أن البلدية وضعت خطة استباقية للتعامل مع التقلبات الجوية، والقيام بالإجراءات الميدانية، ودعم جاهزية للتعامل مع تلك التقلبات، ومتابعة مباشرة مع فريق التشغيل من مهندسين وفنيين ومقاولي الشبكات في الميدان.

كما تم وضع خطة متكاملة لتصريف مياه الأمطار تعتمد على مشاريع السدود والوديان والعبارة الصندوقية ومضخات لسحب المياه.

وواصلت طاقة لحلول المياه، الاستجابة الفاعلة لهطول الأمطار الغزيرة والأحوال الجوية المتقلبة.

حيث عملت فرقها المختصة بكفاءة عالية لتقديم الدعم بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن استمرارية الخدمات وسلامة المجتمع والبيئة.

الشارقة

وفي الشارقة واصلت الفرق الميدانية المختلفة التعامل مع تداعيات الحالة الجوية، حيث أسهمت جهود رجال الميدان في تأمين انسيابية الطرق، وأسهمت النشرات التوعوية المختلفة والتعليمات الصادرة من الجهات المختصة في الحد من تأثيرات الهطولات المطرية الغزيرة.

ودعت ‏يوم أمس القيادة العامة لشرطة الشارقة مستخدمي الطريق إلى اتخاذ شارع الإمارات العابر مساراً للتنقّل بين إمارة الشارقة وبقية إمارات ومدن الدولة؛ لانسيابية الحركة المرورية، ‏وللاستفسارات وطلب الدعم دعت شرطة الشارقة الجمهور للتواصل عبر الرقم 901 على مدار الساعة.

وفعّلت بلدية مدينة الشارقة جميع خطط الطوارئ الاستباقية ورفعت من حالة التأهب والاستعداد القصوى لمتابعة الحالة الجوية الحالية، والتعامل معها بحرفية عالية، لاحتواء تداعياتها وسحب تجمعات مياه الأمطار من مختلف الطرق والمناطق والشوارع الرئيسة والحيوية.

وأكدت بلدية مدينة الشارقة أنه استمراراً لجهودها في الميدان والتعامل الفوري مع تداعيات المنخفض الجوي واحتوائه وفق خطط استباقية ورؤية عمل تضمن الاستمرارية في العمل بدقة وكفاءة، تعاملت مع العديد من حالات سقوط الأشجار في مختلف مناطق المدينة، والتي سقطت بفعل الرياح إذ وفرت كادراً عاملاً متخصصاً ومعدات وآليات لإزالة الأشجار.

عجمان

وعملت فرق بلدية عجمان على مدار الساعة، وأكدت البلدية أن كفاءاتها في الميدان، والجهود تتضافر للحد من تداعيات الحالة الجوية، في حين قدمت شرطة عجمان مبادرة استباقية لخدمة المركبات المتضررة وإصدار شهادات الإتلاف والفقدان.

وأكد العقيد غيث خليفة الكعبي، مدير مركز شرطة المدينة الشامل، أن القيادة العامة لشرطة عجمان بادرت بتنفيذ مبادرة استباقية لتقديم خدمة إصدار شهادات إتلاف وفقدان للمركبات المتضررة، نتيجة تجمع مياه الأمطار في مختلف مناطق الإمارة، وذلك في إطار حرصها على تعزيز جودة الحياة وإسعاد أفراد المجتمع.

وأوضح العقيد غيث خليفة الكعبي، مدير مركز شرطة المدينة الشامل، أن المبادرة تهدف إلى التسهيل على المتعاملين وتمكينهم من استكمال إجراءاتهم دون عناء، من خلال إصدار الشهادات اللازمة للمركبات المتضررة أو لوحاتها المفقودة نتيجة الأحوال الجوية التي شهدتها الدولة، دون الحاجة إلى تقديم طلب مسبق.

وأشار إلى أن فرق الدوريات المرورية والأمنية نفذت مسحاً ميدانياً شاملاً لمختلف مناطق الإمارة، لا سيما المناطق التي شهدت تجمعات كبيرة للمياه.

حيث تم رصد المركبات المتضررة التي تعرض بعضها لأعطال أو تلف، إضافة إلى فقدان لوحات أرقام بعض المركبات، وأتاحت تقديم الخدمة عبر تطبيق شرطة عجمان الذكي.

وأضاف أن شرطة عجمان قامت بإصدار شهادات الإتلاف والفقدان بشكل استباقي، الأمر الذي يمكن أصحاب المركبات من استكمال إجراءات إصلاح الأضرار لدى الوكالات أو شركات التأمين بسهولة ويسر.

الفجيرة

وفي مشهد يعكس تكامل الجهود وجاهزية المؤسسات، تواصل الجهات المعنية في إمارة الفجيرة العمل على مدار الساعة لضمان سرعة عودة الحياة إلى طبيعتها، عقب تراجع تأثير المنخفض الجوي الذي شهدته مناطق متفرقة من الإمارة.

وواصلت بلدية الفجيرة، والدفاع المدني، وشرطة الفجيرة، بالتعاون مع الجهات المعنية، تنفيذ خططها الميدانية بكفاءة عالية، من خلال متابعة الأوضاع أولاً بأول، ومعالجة تجمعات المياه، وضمان انسيابية الحركة المرورية.

وتأمين المناطق المتأثرة، ضمن منظومة عمل متكاملة اتسمت بالجاهزية وسرعة الاستجابة.

وأكد المكتب الإعلامي لحكومة الفجيرة، أن جميع طرق الإمارة تشهد حركة انسيابية عامة سواء الخارجية أو الداخلية؛ ولا توجد أي إغلاقات.

حيث توجد فرق العمل على مدار الساعة، مدعومة بمعدات حديثة وآليات متخصصة للشفط والتصريف، لضمان التعامل السريع مع تجمعات المياه والحد من تأثيرها في الحركة المرورية.

العمل مستمر

وأكد المهندس محمد الأفخم، مدير بلدية الفجيرة، أن فرق البلدية عملت على مدار الساعة منذ بداية الحالة الجوية.

ضمن خطط مدروسة وبالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة، لضمان سرعة عودة الحياة إلى طبيعتها في مختلف مناطق الإمارة، مشيراً إلى أن الأمور كانت تحت السيطرة بفضل الجاهزية المسبقة والانتشار الميداني السريع.

منظومة عمل

وبالتزامن مع الحالة الجوية، كثفت دائرة الخدمات العامة وشرطة رأس الخيمة والدفاع المدني جهودها الميدانية، بالتعاون مع الجهات المختصة، لمتابعة الأوضاع بشكل مستمر، ومعالجة تجمعات المياه.

وضمان انسيابية الحركة المرورية، وتأمين المناطق المتأثرة، ضمن منظومة عمل متكاملة تقوم على سرعة الاستجابة والجاهزية العالية.

وأكد المهندس خالد فضل العلي، المدير العام لدائرة الخدمات العامة، أن الفرق الميدانية والهندسية في الدائرة تواصل عملها على مدار الساعة، ضمن منظومة عمل متكاملة ترتكز على الجاهزية العالية والتنسيق المستمر مع مختلف الجهات، بهدف التعامل الفوري مع البلاغات الواردة والتقليل من أي آثار محتملة للحالة الجوية.