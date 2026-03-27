«الأرصاد»: موجة أخيرة من الأمطار تستمر حتى مساء اليوم

متابعة: موفق محمد-عائشة الكعبي- أحمد أبوالفتوح-جميلة إسماعيل -مريم العدان- ريد السويدي

قال المركز الوطني للأرصاد إن محطات الرصد التابعة له تشير إلى وجود موجة أخيرة للأمطار على الدولة بدأت من مساء أمس حتى مساء اليوم إثر تعمق المنخفض الجوي القادم من الغرب في الغلاف الجوي للدولة.

دوريات شرطة الشارقة.. عمل دؤوب

وأوضح بأن الموجه الأخيرة بدأت على المناطق الغربية وتتحرك تدريجياً لتؤثر على منطقة الظفرة وأبوظبي، خلال ليلة أمس وفجر اليوم، ثم تمتد خلال نهار اليوم لتشمل المناطق الشمالية ومدينة العين والمناطق الشرقية من الدولة.

وبيّن المركز بأن الموجة الأخيرة من الأمطار يصاحبها سقوط أمطار غزيرة مع البرق والرعد ورياح نشطة إلى قوية أحياناً، موضحاً في الوقت نفسه أن الموجة ستشهد سقوط البرد على مناطق محدودة من الدولة.

وأفاد المركز الوطني للأرصاد بأن مساء اليوم الجمعة، يشهد تراجعاً في كميات السحب تدريجياً، لافتاً في الوقت نفسه أن يوم غد يشهد استمراراً لعملية انخفاض كميات السحب ليسود الدولة رياح شمالية غربية.

من جهتها أعلنت شرطة الشارقة عن تعزيز جهودها لمواجهة تداعيات الحالة المطرية الحالية، مؤكدة جاهزيتها التامة للتعامل مع جميع المخاطر المحتملة الناتجة عن تجمعات المياه على الطرق الرئيسية والميادين الحيوية.

وأكدت مديرية المرور والدوريات ممثلة بإدارة الدوريات أن الخطة المرورية المتكاملة التي تم إعدادها تهدف إلى حماية المجتمع وتأمين الطرق، وتشمل توعية السائقين بمخاطر الأمطار، وتعزيز تمركز الدوريات لمراقبة الحركة المرورية.

وبينت الشرطة أنه تم إغلاق وتحويل عدد محدود من الطرق مؤقتاً لضمان سلامة قائدي المركبات نتيجة المخاطر الناتجة عن تجمع المياه، مع استمرار التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين لتمكين الجهات المختصة من أداء أعمالها دون عوائق.

وتعاملت إدارة الدوريات مع حالات الازدحام عبر توزيع الدوريات وفق كثافة الحركة في أوقات الذروة.

حذّرت هيئة الشارقة للدفاع المدني أفراد المجتمع من مخاطر التقلبات الجوية وهطول الأمطار، داعية إلى الالتزام بالإرشادات الوقائية حفاظاً على السلامة العامة.

وأكدت الهيئة أهمية البقاء في الأماكن الآمنة وتجنّب الخروج إلا للضرورة، مع ضرورة الابتعاد عن مناطق تجمع المياه ومجاري الأودية والسيول، لما تشكّله من خطر مباشر على الأرواح.

كما شددت على السائقين بضرورة خفض السرعة أثناء القيادة وتفادي الطرق المغمورة بالمياه، إلى جانب الابتعاد عن أعمدة الإنارة والمصادر الكهربائية والأجسام القابلة للسقوط.

تحرك استباقي

تواصل جمعية الشارقة الخيرية تكثيف جهودها الميدانية لمتابعة تداعيات الحالة المطرية، عبر فريق الأزمات والكوارث الذي يعقد اجتماعات يومية لمراقبة المستجدات وضمان سرعة الاستجابة لأي طارئ قد يؤثر على الأسر والمناطق المتضررة.

عبدالله بن خادم

وأكد عبدالله بن خادم، المدير التنفيذي للجمعية، أن الفريق يعتمد على متابعة لحظية للأوضاع الميدانية، مع رفع مستوى الجاهزية واتخاذ التدابير الاستباقية اللازمة.

مشيراً إلى التنسيق المسبق مع عدد من الجهات لتأمين الوجبات الغذائية، إلى جانب تجهيز الأغطية والاحتياجات الأساسية من خلال فرق الخدمات اللوجستية، بما يضمن التدخل السريع عند الحاجة.

تفقد

بادرت مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي على متابعة عملية التعلّم عن بُعد للأبناء الطلبة المنتسبين للتأكد من سهولة مواصلة مسيرتهم التعليمية، وذلك في إطار مشروع «علَّم بالقلم» الداعم لتعليم الأبناء.

حيث رصدت حاجة ما يقارب 200 طالب إلى أجهزة التعلّم عن بُعد، واتخذت الإجراءات اللازمة لتوفير الدعم اللازم لضمان استمرارية تحصيلهم الأكاديمي وتذليل التحديات التي قد تواجههم خلال هذه المرحلة.

الفجيرة

تواصل إمارة الفجيرة، لليوم الرابع على التوالي، جهودها المتكاملة للتعامل مع تداعيات هطول الأمطار الغزيرة المصاحبة للمنخفض الجوي الذي تشهده الدولة، في مشهد يعكس مستوى الجاهزية العالية والتنسيق المشترك بين مختلف الجهات الحكومية والخدمية، إلى جانب التعاون الإيجابي من أفراد المجتمع، بما أسهم في تعزيز سرعة الاستجابة وتقليل الآثار الناجمة عن الحالة الجوية.

محمد الأفخم

وأكد المهندس محمد الأفخم، مدير بلدية الفجيرة، أن البلدية باشرت تنفيذ خطتها الاستباقية منذ وقت مبكر، استناداً إلى المؤشرات الجوية والتقارير الصادرة عن الجهات المختصة.

مشيراً إلى أن الاستعداد المسبق شكل ركيزة أساسية في التعامل مع كميات الأمطار الغزيرة التي شهدتها الإمارة خلال الأيام الماضية.

وأوضح أن فرق البلدية تعمل على مدار الساعة وبالتنسيق الكامل مع مختلف الدوائر والجهات المعنية، لضمان سرعة التعامل مع تجمعات المياه في المناطق السكنية والطرق الحيوية.

حيث تم تعزيز الجاهزية الميدانية عبر زيادة عدد المضخات الكبيرة وتثبيتها في المواقع المنخفضة والنقاط الأكثر عرضة لتجمع المياه، بما يضمن تسريع عمليات السحب والمحافظة على انسيابية الحركة المرورية.

فتح التحويلات

وأشار الأفخم إلى أن البلدية، وبالتعاون مع إدارة المرور والدوريات بشرطة الفجيرة، حيث قامت بفتح عدد من التحويلات المرورية المؤقتة عند الحاجة.

وذلك لتسهيل حركة المركبات وضمان سلامة مستخدمي الطرق، مؤكداً أن هذا التنسيق أسهم في الحد من الازدحامات المرورية وتوفير بدائل آمنة خلال فترات الذروة.

شرطة عجمان

طمأنت القيادة العامة لشرطة عجمان أفراد المجتمع بأنها على أتم الجاهزية والاستعداد للتعامل مع الحالة الجوية المستمرة التي تشهدها الدولة، مؤكدة تسخير كافة الإمكانيات والموارد لضمان سلامة الجمهور والحفاظ على أمن الطرق.

وأكد العميد خالد محمد النعيمي، نائب قائد عام شرطة عجمان، أن الفرق الميدانية من الدوريات المرورية والأمنية تعمل على مدار الساعة، مدعومة بخطط طوارئ متكاملة، للتعامل الفوري مع أي بلاغات أو حوادث قد تنتج عن التقلبات الجوية، بما يضمن سرعة الاستجابة وتقليل المخاطر.

عجمان

محمد المهيري

أكد الدكتور المهندس محمد أحمد بن عمير المهيري، المدير التنفيذي لقطاع تطوير البنية التحتية في بلدية عجمان، جاهزية منظومة تصريف مياه الأمطار في الإمارة للتعامل مع الحالات الجوية، مشيراً إلى تكامل الجهود بين الفرق المعنية والتنسيق المستمر مع الجهات المختصة.

وبين المهيري أن القدرة الاستيعابية الحالية للمحطات تتجاوز 13 ألف لتر في الثانية، ما يمكنها من التعامل مع كميات كبيرة من مياه الأمطار.

كما أشار إلى وجود مشاريع قيد التنفيذ ستدخل الخدمة بحلول نهاية عام 2027، لترفع الطاقة الاستيعابية بمقدار 19 ألف لتر في الثانية إضافية، ليصل الإجمالي المستهدف إلى أكثر من 30 ألف لتر في الثانية.

وأوضح أن شبكة تصريف مياه الأمطار في الإمارة تغطي أكثر من 81 كيلومتراً مربعاً، وتضم 28 محطة رئيسية، مدعومة بـ 72 محطة متنقلة لتغطية المناطق غير المشمولة ضمن الشبكة الحالية.

جهود متواصلة لبلدية الظفرة لسحب مياه الأمطار

وأضاف أن العمل الميداني يُدار بواسطة أكثر من 60 مهندساً ومختصاً، إلى جانب 173 موظف دعم ميدانياً لضمان سرعة الاستجابة وكفاءة التشغيل.

وأشاد بالتعاون الوثيق مع الشركاء الاستراتيجيين، ومن بينهم الشرطة والدفاع المدني وهيئة الطوارئ، مؤكداً أن هذا التنسيق يسهم في تعزيز الجاهزية ورفع مستوى الاستجابة للحالات الطارئة.

رأس الخيمة

شهدت إمارة رأس الخيمة استمرار هطول أمطار الخير، ما أسهم بجريان الأودية والشعاب الجبلية، فيما أضفت الأمطار أجواء طبيعية استثنائية على مختلف مناطق الإمارة.

وتكتسي السماء بسحب كثيفة تشير إلى احتمال هطول المزيد من الأمطار خلال الساعات القادمة، وسط جهود ميدانية متواصلة تعمل على مدار الساعة لضمان سلامة الطرق والمرافق العامة، ومتابعة البلاغات الطارئة.

وتقديم الاستجابة الفورية للمناطق المتأثرة بالحالة الجوية، ما يعكس حرص الإمارة على حماية الأرواح والممتلكات وتحقيق الانسيابية المرورية.

وأوضح المركز الوطني للأرصاد أن منطقتي الطويين سجلتا أعلى كميات للأمطار خلال يوم الأربعاء 25 مارس 2026.

تصوير: يوسف الهرمودي جريان أودية منطقة المنيعي في رأس الخيمة

حيث بلغت كمية الهطول فيها 47.9 ملم، فيما جاءت جزيرة المرجان في المرتبة الثانية بمعدل 39.7 ملم، مسجلة بذلك أعلى معدلات هطول الأمطار على مستوى الدولة خلال الفترة نفسها.

وأكد المركز أن تحليل بيانات الرصد الجوي يشير إلى أن هذه الأمطار تجاوزت المتوسط المعتاد لمثل هذا الوقت من العام، ما يعكس الطبيعة الاستثنائية للحالة الجوية الحالية، داعياً الجميع إلى الالتزام بالإرشادات المرورية وعدم الاقتراب من مجاري الأودية أثناء الهطول المطري لضمان السلامة العامة.

من جانبه، أكد المهندس خالد فضل العلي، مدير عام دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، تكيف عمل الفرق الميدانية مع الوضع الراهن، وزيادة عدد المعدات المساندة إلى 592 معدة متنوعة بهدف تسريع العمليات الميدانية، وتماشياً مع استمرار الجهود المكثفة لمواجهة تداعيات الحالة الجوية، وضمان سلامة الطرق والمرافق العامة، واستقرار الحركة المرورية.

توعية

حرص طاقم عمل بلدية مدينة العين على توعية أصحاب العزب من خلال حساباتها الرقمية المعتمدة منصات التواصل الاجتماعي من خلال أخذ الحيطة والحذر وتأمين العزبة أثناء حالة التقلبات الجوية.

كما أكدت على تأمين سياج الأسوار الخارجية والداخلية للعزب والتأكد من تثبيت جميع ملحقاتها. كما دعت بلدية العين ملاك العزب إلى التنبيه على الراعي باليقظة والحذر أثناء المنخفضات الجوية وعدم الخروج من السكن في الأجواء شديدة المطر.

كما أكدت بلدية مدينة العين عبر حساباتها المعتمدة على منصات التواصل الاجتماعي على الالتزام بإجراءات السلامة في مواقع البناء والإنشاء في أثناء التقلبات الجوية، وذلك بإيقاف جميع الأعمال في المواقع، وتأمين الرافعات والسقالات وإيقاف عمليات الرفع، وتثبيت الحواجز والأسوار المؤقتة واللوحات.

